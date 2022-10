El Messi italiano dejará tirado a Mou para irse al rival de Guardiola

José Mourinho llegó a la AS Roma con la intuición de construir un proyecto que reúna a varias estrellas para poder competir, ya no solo por el Scudetto, sino por títulos europeos. Es cierto que en sus primeras campañas en el equipo el técnico portugués no tuvo resultados gratificantes a gran escala, pero la llegada de Paulo Dybala hace un par de meses supuso un salto de calidad exponencial en la plantilla.

No obstante, tras dos meses en los que el conjunto giallorossi ha recuperado la ilusión por el proyecto que a día de hoy tiene a Mourinho como su cabeza visible, el técnico luso ha recibido una noticia muy preocupante de cara al futuro del mismo: el Arsenal va con todo a por Nicolò Zaniolo, a quien muchos consideran el Messi italiano por atesorar cualidades muy similares a ‘La Pulga’.

El futbolista de 23 años está considerado una de las grandes perlas del fútbol europeo y fruto de ello varios clubs de renombre han apuntado su nombre en su lista de objetivos para la próxima temporada. Es cierto que el conjunto inglés podría llegar a realizar un desembolso de 50 millones para cerrar la incorporación de Zaniolo, pero su pérdida sería estrepitosa para el proyecto de Mou en Roma.

Camino del rival de Guardiola

Y es que los gunners actualmente lideran la clasificación de la Premier League. A pesar de que el Manchester City de Pep Guardiola está cuajando una temporada sensacional y de que cuenta con el jugador más en forma del momento, Erling Haaland, los de Mikel Arteta están mostrando una versión muy gratificante que podría tener su punto álgido con la llegada de Zaniolo en 2023.

El extremo italiano ya se sintió atraído por las diferentes ofertas recibidas durante todo el mercado de traspasos veraniego, pero Mourinho cerró la puerta de salida al futbolista. No obstante, ahora el Arsenal va muy en serio a por el futbolista, tal y como ha apuntado BeSoccer, y la operación podría concretarse el próximo verano si el conjunto italiano no logra afianzar la renovación de Zaniolo, quien tiene contrato en la capital hasta 2024.