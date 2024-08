El Nottingham Forest no se rinde y presiona para comprar a una joya de México de la Eredivisie

El Nottingham Forest de Inglaterra sigue presionando para quedarse con Santiago Giménez, el goleador del Feyenoord de la Eredivisie. El dueño del club, Evangelos Marinakis, presentó una nueva oferta de 33 millones de euros para quedarse con el total de la ficha del delantero mexicano.

La última propuesta del griego fue de 26 millones de euros, la cual fue rechazada por el Feyenoord argumentando que no se acercaban a lo que pretendían. Además, otra cuestión es que el club no quiere desprenderse de una de sus figuras a menos de 5 días del cierre del libro de pases.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest submit new bid to Feyenoord for Santiago Giménez.



Proposal worth €33m package, add-ons included; it’d be club record sale for Feyenoord.



Gimenez, open to the move but now up to the clubs again. 🇲🇽



It’s third proposal from #NFFC for Giménez. pic.twitter.com/IlXmcN1gQ4