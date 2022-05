El nuevo De Bruyne elige la Premier y no jugará con Hazard y Courtois

Muchos equipos, con los objetivos cumplidos esta temporada, ya están perfilando sus plantillas de cara a la próxima campaña y por eso hay un gran elenco de futbolistas que están comenzando a escuchar ofertas desde las mejores ligas europeas. Uno de ellos es Charles De Ketelaere, mediapunta belga que ha sido vinculado recientemente con el Real Madrid, pero ahora, a punto de reabrirse las puertas del mercado de fichajes, se ha filtrado cuál es su idea de futuro: la Premier League.

Según ha afirmado CalcioMercato, el Leicester City lidera la carrera para hacer con el joven futbolista del Brujas, que sabe que está en el momento ideal para dar el salto de calidad que sus excelentes prestaciones están pidiendo a gritos. Eso sí, aunque el jugador de 21 años, al que en Bélgica ya le conocen como el nuevo Kevin De Bruyne por su semejanza tanto física como futbolística, tiene ofertas más atractivas como la del Real Madrid, este sabe que llegar a un club con tanta competencia frenaría en seco su progresión, algo que De Ketalaere quiere evitar a toda costa.

De ahí que los foxes tengan a día de hoy mucho terreno ganado para hacerse con su fichaje ya que Brendan Rodgers, técnico del equipo, viene dejando patente su firme apuesta por jugadores jóvenes que brindan ese salto de calidad diferencial, como ya ocurrió con Harvey Barnes o James Maddison hace algunos años atrás.

Tan buenas están siendo las prestaciones del futbolista belga en su actual club que incluso Roberto Martínez, entrenador de Les Diables Rouges, ya viene contando con él de forma regular en sus convocatorias, unas convocatorias donde coincide con algunos jugadores del Real Madrid como son Eden Hazard o Thibaut Courtois, amén del propio De Bruyne.

Pero no, los dos integrantes blancos no se encontrarán con en Concha Espina con la joven promesa belga dado que las preferencias de este miran a Inglaterra a sabiendas de que en el Bernabéu se toparía con una competencia de primer nivel como Luka Modric, Eduardo Camavinga o Toni Kroos, aunque estos dos últimos son jugadores de perfil más creativo, no resolutivo.