El nuevo Éder Militão se fija en Dani Alves y Casemiro para su bomba en Europa con el Liverpool

Vinicius, Rodrygo, Endrick o Vitor Roque son los mejores ejemplos de jóvenes futbolistas que, tras brillar en Brasil antes de cumplir la mayoría de edad, ya cuentan con pretendientes de lujo en Europa que, en consecuencia, han terminado concretando sus fichajes, en este caso a manos del Real Madrid y el FC Barcelona.

Con y eso más, es el Liverpool el que, por petición expresa de Jürgen Klopp, podría protagonizar un nuevo caso aquí con Lucas Beraldo como gran implicado. El central de 19 años, un futbolista al que ya empiezan a catalogar en su país natal como el sucesor generacional de Éder Militão, es la última joya en brillar en el São Paulo y no ha tardado el técnico alemán de los reds en precipitar esa demanda a las altas esferas del club.

Es cierto que el Liverpool tiene más que cubierto el eje central de la zaga con jugadores de la talla de Virgil van Dijk, Joel Matip o Ibrahima Konaté, pero Klopp no quiere descuidar el futuro de un proyecto que lleva generando una infinidad de dudas durante las dos últimas campañas, especialmente en el apartado defensivo. De ahí que el entrenador germano no haya dudado en trasladar a la directiva la posibilidad de realizar una propuesta a Lucas Beraldo en enero, un fichaje que no se cerrará a menos que el club inglés envíe una oferta que alcance los 20 millones, tal y como hemos podido saber en Don Balón.

El joven jugador tiene contrato con el conjunto paulista hasta 2026 y esta confianza depositada en él tratará de aprovecharla al máximo el club para llenar las arcas de forma sustancial con su venta.

Recordemos que esta no es la primera vez que el São Paulo se convierte en el centro de atención de los principales colosos europeos ya que por el club han pasado futbolistas como Carlos Casemiro, João Miranda o Lucas Moura. Además, en el equipo han jugado a lo largo de la última década cracks de mucha entidad y con gran recorrido en las grandes ligas del viejo continente como es el caso de Dani Alves, Luís Fabiano, Alexandro Pato o Kaká.