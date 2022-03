El socio de Ancelotti y James Rodríguez, recambio de CR7 por 85 kilos

Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, Paul Pogba y puede que varios integrantes más de la primera plantilla del Manchester United posiblemente dejen el club una vez acabe la temporada, varios de ellos sin proporcionar rédito económico para la entidad de Old Trafford, de modo que el club inglés, pendiente de elegir nuevo entrenador y de conseguir (algo que ya está muy complicado) una plaza para disputar la Champions League la temporada que viene, se ha fijado en el ex pupilo de Ancelotti y ex compañero de James Rodríguez como recambio a CR7.

Tal y como constata el medio de comunicación Caught Offside, entre otros portales de Inglaterra, el mandamás de Manchester United, Matt Judge, estaría ya planeando e incluso negociando hacerse con un sustituto al portugués por una cifra considerable, cerca de 85 millones de euros, 70 millones de libras esterlinas, que irían destinadas al jugador del Everton y ex socio de Carlo Ancelotti y James Rodríguez, Richarlinson.

Tengan en cuenta dos cosas con esta posible operación, el jugador carioca busca una salida a su estancia en Liverpool, en Goodison Park, donde las cosas no están yendo del todo bien en lo deportivo, ya que el club toffe se halla luchando por su supervivencia en la Premier League, a un punto del descenso de categoría. Por otro lado, cabe señalar que el United, el cual posiblemente no juegue Liga de Campeones la próxima temporada, ha de encontrar jugadores contrastados en la liga británica pero que no pertenezcan a Top-10 mundial, sobre todo para construir un gran equipo desde las cenizas que se avecinan.

Así las cosas, el de Nova Venécia, de 24 años, puede ser el fichaje sonado -a expensas de que el United de la sorpresa con Erling Haaland y/o Antonio Rüdiger, a los que pretende- de la nueva era del gigante de la Premier, que puede ser dirigido por Erik Ten Hag, Mauricio Pochettino o Carlo Ancelotti la temporada que viene. La segunda era post Cristiano Ronaldo ya ha echado a andar; nadie duda de la marcha del portugués y el United ya le ha encontrado un digno recambio.