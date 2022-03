Hazard presiona a Florentino: harto de Carletto, guiño a Bin Salmán

Puede que haya pasado desapercibido, seguramente no, pero el hecho de que Eden Hazard, también Luka Jovic, dos de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid, hayan pasado para Carlo Ancelotti, sin motivo aparente, de suplentes sin pocas opciones de jugar a futbolistas defenestrados, delante de los cuales incluso están Mariano Díaz, con el que el club no cuenta, y Dani Ceballos, que seguramente salga en junio, hace que sus ventas, especialmente la del belga, sea una prioridad para Florentino Pérez.

El serbio nunca ha encajado en los planes del Madrid, al menos con dos entrenadores de corte defensivo como Zinedine Zidane y el italiano, de modo que si el Madrid además consigue hacerse con algunos de los nombres que suenan en el mercado, como Erling Haaland o Kylian Mbappé, ¿qué sentido tiene mantenerlo? Pero aún más grave la situación del belga, que llegó como galáctico, cobra como tal y ahora ni siquiera tiene los 5 minutos de la basura; simplemente ha desaparecido.

Más allá de Ancelotti, Florentino se plantea venderlo ya que sus años pasan, cada vez tiene menos posibilidades de ser importante y su precio, además de su salario, son un problema. ¿Y cuál es, a juicio del mandatario, la única posibilidad del belga? Sencillo, el Newcastle y Mohamed Bin Salmán. Pero la operación -que no será beneficiosa para el Madrid si nos atenemos al gasto realizado, los minutos jugados y la importancia de este sobre el césped- puede acelerarse por obra del jugador, que busca ya una rebelión.

No está en el carácter de Hazard montar escándalos, y eso es algo que al menos el madridismo y sobre todo su míster deben de agradecerle, pero no quiere continuar en el Madrid si Florentino otorga su confianza a Carletto en la temporada 22/23. De ser así, además en pleno año de Mundial, no le temblará el pulso: pedirá salir con insistencia y cree que el Newcastle está interesado en contratarlo. Así las cosas, el futuro del 7 blanco es cristalino, al menos para él: no hay futuro en el Madrid para Hazard con Ancelotti, si continúa quiere que lo vendan a St. James Park.