El United revela quién es su favorito: ¿ni Ancelotti ni Pochettino?

Quien sea el próximo dueño del banquillo de Old Trafford tiene trabajo. Hay tres nombres que copan el interés del gigante e histórico (eso sí, en horas bajas) equipo inglés para dicho puesto y de los tres, según afirman fuentes importantes relacionadas con el club, es la menos mediática, también la que se antoja más accesible, la que toma fuerza de cara a la próxima temporada. Es decir, Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino se alejan del Manchester United. Parece...

Al menos así lo cree la leyenda del equipo del Teatro de los sueños, Gary Neville, que habló sobre cuál debe ser el camino a seguir por el club en este sentido. “El Manchester United necesita un enfoque a más largo plazo para su entrenador. Siempre lo ha tenido. No van a volver a nombrar un manager a corto plazo, eso lo hicieron con José (Mourinho). Fueron contracorriente con eso y no lo volverán a hacer. Vaya bien o mal, simplemente no lo van a hacer”, dijo para SkySports.

Sobre ello, argumentó que “van a nombrar a un entrenador más joven y prometedor como Ten Hag o Pochettino y sí que sospecho que están más a favor de Ten Hag en este momento porque pueden atraparlo”, argumentó refiriéndose a la complejidad que entraña sacar al argentino del PSG. Desde luego Neville no es un cualquiera en el club inglés y por tanto la opción de hacerse con el míster del Ajax de Ámsterdam toma fuerza, pero tiene dos obstáculos.

Uno, el mismo equipo neerlandés; el otro el entrenador, ya que ambos deben aceptar la propuesta del United, lo cual no será sencillo. Por otro lado, a nadie se le escapa que no solo Pochettino sino también el tercer nombre en disputa, Carlo Ancelotti, tienen un importante órdago en PSG y Real Madrid este miércoles y quien salga eliminado en Champions League muy probablemente pierda su puesto al final de temporada en su club, de modo que se quedarían como agentes libres; listos para el reto mayúsculo de Old Trafford. Ten Hag gana fuerza, pero la Champions puede acercar a Pochettino o Carletto.