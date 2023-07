Luis Enrique atónito con el bombazo de Guardiola: abre la opción del crack que acompañará a Neymar

Pep Guardiola está con la mosca detrás de la oreja. El técnico del Manchester City lleva varios mercados con la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas favoritos. Bernardo Silva, es una pieza clave en el conjunto mancuniano, pero su contante coqueteo con una salida, bien sea al Barça o al PSG preocupa mucho a un Guardiola que, según la información de Tuttomercato, se ha fijado en Nicolò Barella para que sea el relevo natural del portugués en el conjunto citizen.

Grandes noticias para el PSG

La reacción del Manchester City a las amenazas de salida de Bernardo Silva no hace sino hacer crecer el optimismo en París. Los de Luis Enrique estarían encantados de contar con un ataque formado por Neymar, Bernardo Silva y Kylian Mbappé, en caso de que el galo apueste por seguir en la capital francesa.

Además, la versatilidad del luso abriría un gran abanico de posibilidades tácticas para un Lucho que podría retrasar la posición de Silva para dar cabida a un Marco Asensio que si ha fichado por el PSG es porque quiere sentirse importante de nuevo. En esta misma línea, si el técnico asturiano apostara por una medular formada por Silva y Verratti, dotaría a los suyos de un control del juego del que nunca han gozado los parisinos, que en todos sus años han apostado por un juego vertical donde los que decidían eran los cracks de la delantera y de la línea defensiva.

Guardiola resignado con una pérdida irremplazable

Con la llegada de Barella, Guardiola es plenamente consciente de que no cubrirá al 100% la pérdida de Bernardo. El futbolista italiano es uno de los mejores interiores del mundo y su calidad es difícilmente igualable en el mundo. Sin embargo, la capacidad para el desborde, la combinación y poder jugar en el extremo derecho que tiene el todavía jugador del City, es algo que jamás formará parte del juego de un Barella que según el citado medio llegaría al Etihad por no menos de 100 millones de euros, ya que su contrato es hasta 2026 y el Inter no tiene intención alguna de perder a su referente en el centro del campo.