Pochettino alucina con el cambio y avisa a Xavi: Joao Félix señalado con el giro radical del Chelsea

En Stamford Bridge afrontan una nueva temporada llena de ilusión y de presión. Los de Pochettino llegan a la 23/24 después de vivir una de las peores campañas de su historia, donde tras una inversión de más de 600 millones de euros acabaron más cerca del descenso que de la primera posición. En este sentido, hubo muchos señalados por una debacle de tal calibre, entre ellos un Joao Félix que lejos de mejorar la realidad de los blues, se encargó de empeorarla, algo que se ha hecho evidente con la entrada en escena de Nkunku.

El Chelsea ha comenzado muy bien la pretemporada gracias a una holgada victoria sobre el Wrexham AFC por 5-0 donde el flamante fichaje estelar, Christopher Nkunku brilló por encima del resto demostrando que su fichaje puede marcar un antes y un después en los del oeste de Londres. El francés anotó su primer gol y desbordó constantemente a sus rivales gracias a una punta de velocidad impropia de la preteporada.

El francés llegó para ejercer el rol que debía haber ejercido Joao Félix en la pasada temporada, cuando los blues le dieron al luso las llaves de un ataque que jamás pudo liderar y que necesitaba del talento de Joao. Ejemplo de su mal rendimiento son sus pobres cifras de 4 goles y 0 asistencias en sus 16 partidos como jugador del Chelsea.

Aviso serio a Xavi por el fichaje que puede romper al Barça

Con todo lo acontecido con Joao Félix parece evidente que el luso no es un jugador que el Barça deba intentar fichar. Pues, ha demostrado, tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea que no es aquella estrella que prometía ser en el Benfica y que la culpa de ello no es del entorno sino de él mismo. Así lo ha demostrado un Nkunku que ha devuelto la ilusión a un Chelsea que con Joao estaba totalmente perdido, fuera quien fuera su rival.

Así pues, haría bien la dirección deportiva del Barça en replantearse la posibilidad de fichar a Joao. El luso, lejos de ser una solución, ha sido un problema para el juego de sus equipos, los cuales han cambiado a mejor su rumbo siempre que se han desprendido del portugués.