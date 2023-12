El United asume el error con Cristiano y la curación es el ‘9’ que mejora a Haaland y Lewandowski

Pagar más de 70 millones por un delantero siempre da pie a pensar que el equipo no acusará la falta de gol durante la presencia de dicho jugador, pero en el Manchester United no se está cumpliendo esta premisa ideada por los red devils el verano pasado. Rasmus Hojlund no está haciendo frente a las altas expectativas depositadas sobre él y de ahí que Erik ten Hag, el principal promotor de su fichaje, esté echando mucho de menos a Cristiano Ronaldo, futbolista al que el propio técnico neerlandés echó del equipo en noviembre de 2022.

A pesar de su avanzada edad, los números de Cristiano fueron mucho más gratificantes que los firmados hasta la fecha por Hojlund, el hombre sobre el que Tan Hag depositó la gran responsabilidad goleadora del equipo, y de ahí que el United esté sufriendo tantos problemas esta temporada, problemas a los que el entrenador pretende poner una solución en enero con Serhou Guirassy, el delantero de moda.

La estrella del Stuttgart ha registrado 16 goles en la presente edición de la Bundesliga, unos números que no solo le han permitido aumentar su abanico de pretendientes de forma vertiginosa, sino que están posibilitando al club alemán ocupar una de las plazas que dan derecho a disputar competiciones europeas la próxima campaña, aunque difícilmente Guirassy seguirá vinculado al equipo en la 24/25.

Sus cifras goleadoras, ciñéndonos únicamente a las competiciones ligueras de cada país, sitúan a Guirassy por encima de estrellas de renombre mundial como Erling Haaland o Robert Lewandowski y, solo superado por Harry Kane en este apartado, es el Manchester United el club que más viene intensificando su interés en contratar los servicios del ariete guineano de 27 años.

Atlético de Madrid, Juventus o Borussia Dortmund también han comenzado a vigilar la evolución del futbolista, pero es en Old Trafford donde hay más evidencias de oficializar una oferta en enero que sea del todo convincente para el Stuttgart y el propio atacante.