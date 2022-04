Oficial: El United cierra su mejor operación, un gran socio para CR7

No se ha hecho esperar el anuncio de la renovación de Bruno Fernandes por el Manchester United. Si la semana pesada publicábamos en Don Balón que los Reds Devils estaban negociando con el jugador para ampliar su contrato hasta 2026 y convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, este fin de semana, el propio club ha hecho oficial en su página web que el centrocampista luso ha ampliado su vinculación con el conjunto inglés hasta junio de 2026 con opción a una temporada más.

El ex del Sporting de Portugal llegó a Old Trafford en enero de 2020 tras el pago de 63 millones de euros al equipo lisboeta. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores con más peso en el vestuario y en sus primeros 14 partidos en la Premier League con el Manchester United anotó 8 goles y dio 7 asistencias. Ya en la siguiente temporada, su primera completa, el luso sumó 18 tantos y repartió 12 pases de gol en liga, y en la actual, la 2021/2022 lleva 9 dianas y un total de 6 asistencias a sus compañeros. En total, entre todas las competiciones el futbolista suma 49 goles y 39 asistencias en 117 partidos con los Reds Devils.

Por ello, y dada la importancia del centrocampista de 27 años en el ataque del Manchester United, convirtiéndose en el jugador que más oportunidades de gol ha creado desde que aterrizase en Old Trafford en 2020, el club le ha querido premiar con una mejora sustancial de su actual contrato, pasando de cobrar 120.000 euros semanales a 288.000 euros cada 7 días, ascendiendo a la tercera posición de futbolistas mejores pagados de la plantilla, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y David De Gea.

El propio jugador mostraba su alegría por la firma del nuevo contrato de la siguiente manera:” Desde el momento en que me uní al Manchester United, he tenido una relación especial con el club y nuestros increíbles aficionados. Crecí viendo a este equipo, soñando con tener la oportunidad de jugar aquí algún día. Ese sueño ahora es una realidad y un honor. Incluso después de dos años, todavía es increíble jugar en Old Trafford y escuchar a los seguidores cantar mi canción. Es un verdadero privilegio vestir esta camiseta”, recoge la web del club.

El mejor socio para CR7

Buenas noticias para el Manchester United, pero también para Cristiano Ronaldo, quien quiere cumplir el contrato de dos años que tiene con los Reds Devils pero que condicionó su segunda temporada a la participación del equipo en la Champions League, algo que seguro que es más fácil de conseguir si Bruno Fernandes está contento en el equipo y que seguro que ha conseguido gracias a la firma del nuevo contrato.