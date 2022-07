El United olvida a Cristiano y prepara 125 millones para 2 fichajes

Cristiano Ronaldo espera poder salir este mercado de fichajes del Manchester United, y mientras el jugador portugués está deseando abandonar Old Trafford, otros jugadores ansían poder jugar el año que viene bajo las órdenes del nuevo técnico de Los Diablos Rojos Ten-Hag, en concreto, estamos hablando de dos jugadores que conocen perfectamente el estilo de juego y el carácter del entrenador, ya que han coincido con él en el Ajax, Lisandro Martínez y Antony.

El extremo brasileño es, sin duda alguna, de las apuestas más claras del nuevo técnico del Manchester United para la próxima temporada y Lisandro Martínez es claramente el central que Ten Hag desea que continue a su lado tras tres temporadas a un altísimo nivel en el Ajax. El problema es que, según apunta el Daily Record, el conjunto neerlandés no está dispuesto a dejar escapar a sus jugadores así como así.

Y es que, el Ajax entiende que el Manchester United ha presionado a sus jugadores para que el conjunto neerlandés acepte las ofertas que Los Diablos Rojos han presentado por ellos, y por eso, ahora, el ex equipo de Ten Hag ha trasladado a los directivos de Los Diablos Rojos que, o se llevan a los dos a la vez en una transferencia conjunta o no se llevarán a ninguno, es decir, o pagan 125 millones de euros, o no se moverán del Ansterdam Arena ninguno de los dos.

Una respuesta que le puede salir muy mal al Ajax, ya que, ahora mismo el precio de la operación de Antony ronda los 70 millones de euros y el de Lisandro Martínez los 55 millones de euros, por lo que, prescindir de alguna de estas dos transferencias, se mire por donde se mire, es un mal negocio, aunque es cierto que el conjunto neerlandés se encuentra en horas bajas tras la marcha de su entrenador y 3 de sus jugadores más importantes (Sebastian Haller, Mazraoui y Gravenberch), de momento, porque se espera que sean muchos más.

El Manchester United ve en Antonio el sustituto perfecto de Cristiano Ronaldo y esta operación es prioritaria para el equipo. Veremos qué solución encuentran en Old Trafford.