El United regala a 4 galácticos, CR7 y Neymar los quieren pero Barça, Juve y Atleti están muy cerca

Que no sirvan en un equipo tan histórico como calamitoso en la última década, como es el Manchester United, no significa que no vayan a funcionar en otros entornos, de ahí que la subasta que ha abierto el equipo inglés por cuatro de sus cracks sea vista en el mundo del fútbol como una oportunidad de oro, y ya ha empezado.

Hablamos de cuatro jugadores que hace no tanto tiempo eran estrellas mundiales -si es que han dejado de serlo-, algunos tops en su posición y que sin embargo ni le sirven a Erik ten Hag ni a Sir Jim Ratcliffe, de modo que conjuntos como el Barça, la Juventus de Turín, el Chelsea, e AC Milan o el Atleti, por citar algunos de los que se está hablando, quizá puedan pescar en río revuelto.

Todas las posiciones

Desde la posición de central, con Raphael Varane; pasando por la medular, con Carlos Henrique Casemiro, hasta la delantera, con Jadon Sancho y Anthony Martial, los red devils ponen mucho talento en el mercado y no necesariamente caro. Es más, el valor de los cuatro futbolistas se ha derrumbado a raíz de su poco protagonismo en el Teatro de los sueños, siendo especialmente llamativo el caso del extremo inglés, que estuvo en la agenda de todos los grandes al salir del Borussia Dortmund, le costó al United 85 millones y ahora está tasado en 25.

Arabia Saudí y una cesión

El problema para el United es triple. El primero viene señalado por el desplome del precio de sus descartes, pero hay más. El equipo red devil necesita hacer hueco para fichar y además de ello dinero para acometer los refuerzos, y ni una cosa ni la otra está garantizada. Sí es cierto que Arabia Saudí ya se ha interesado por el central y el mediocampista de la canarinha, con los equipos de Cristiano Ronaldo y Neymar Júnior entre lo más deseosos de acometer esas incorporaciones, pero están muy lejos de convencer a los jugadores, al menos por el momento. Por otro lado, tanto Sancho como Martial lo tienen complicado para terminar siendo una venta y equipos como la Juve piden una cesión, lo que dejaría poco beneficio en las arcas de los diablos rojos.