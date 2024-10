El Yamal brasileño de 95M se va en enero, tiene 2 ofertas Premier y, para Vini, es la ganga del año

En agosto de 2022 se completó uno de esos fichajes que ilusiona al aficionado de los grandes clubs, un jugador de extrema habilidad, brasileño, de los que despliegan el malabarismo adherido a la línea de cal, de los que levantan a la grada; una suerte de Lamine Yamal brasileño, vamos. Y, sin embargo, este crack, que por talento debería estar cerca del futbolista del Barça (salvando la edad, ya que es bastante más mayor) o de Vinicius, el as del Real Madrid, se marchará por la puerta de atrás.

Una pieza que no encaja

Este asunto es uno más en la casa de los líos, Old Trafford. Y con el United siempre existe la duda, será culpa del jugador o de un club devorador de talentos y proyectos. En opinión del Crystal Palace y el Newcastle, claramente el pecado es de los red devils, de ahí que sendas entidades estén más que interesadas en fichar el jugado díscolo del Teatro de los sueños, ese que va a salir en enero, en el mercado invernal, asegura Caught Offsise). Queda saber si a la Premier o en dirección a otro lugar.

El futbolista del que hablamos es Antony, jugador de 24 años, dotado de una técnica majestuosa y que, por uno u otro motivo, no funciona en el United, este United. Al respecto hay que decir que las dos partes están convencidas de que la próxima ventana es la solución: unos, los diablos rojos, porque el futbolista no cuenta con minutos y su talento exige un protagonismo que no se ha ganado y no le van a dar; el otro, justo por eso y porque el proyecto de Ten Hag lo está triturando como mago del esférico.

Lo de Ámsterdam era bien diferente

En el caso del Palace y los magpies, está claro que ven en Antony al encarador que deslumbró en la Eredivisie, ese futbolista estrella en el Ajax que hacia casi todo y bien. Y, al parecer, no son los únicos, nombres como la Juventus de Turín o el Bayern también miran en esa dirección. Dicen incluso, que el Atleti sopesa tantearlo.

En definitiva, habrá en el mercado de enero disponible uno de esos jugadores escogidos, como Yamal o Vini Jr. (que bien conoce al paulista de la canarinha), uno que vive sus peores momentos como profesional y que está convencido de que el United no es su solución; entonces, ¿cuál será? ¿Y por cuánto dinero?