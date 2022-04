Elección bomba de Dybala: no a Madrid y Barça, irá al equipo de moda

Paulo Dybala se ha postulado desde hace algunas semanas como uno de los nombres propios del mercado. Su finalización de contrato con la Juventus y el cisma existente entre jugador y club para extender esa vinculación ha desatado el interés de muchos clubs europeos en el atacante argentino.

Los números registrados por Dybala a lo largo del presente curso no están siendo los más destacados de su carrera (13 goles), pero aun así el jugador atesora numerosos pretendientes de gran calibre dispuestos a echar el resto por tener su “sí". No obstante, con lo que no contaban Real Madrid, FC Barcelona y Chelsea, los tres clubs que lideraban hasta hace escasos días la carrera por el futbolista, es que Mohamed bin Salmán se entrometiera en la puja.

El magnate del Newcastle ha dejado prueba de su enorme potencial económico y, según ha transmitido Corriere dello Sport, está dispuesto a asumir las exigencias del crack sudamericano para convencerle, 10 millones de euros netos salariales, y situarle como una de las estrellas del proyecto.

El cuadro inglés está llamado a ser el equipo revelación de la próxima temporada ya que el mandatario saudí realizará una gran inversión aprovechando el mercado veraniego para conducir hasta el club a jugadores de alta entidad, siendo Eden Hazard otro de los objetivos que está vigilando de cerca.

El Newcastle viene dejando patente su deseo de constituir una plantilla en la que Allan Saint-Maximin, la referencia actual del vestuario, esté acompañado por futbolistas de primer rango que puedan competir de tú a tú con los grandes colosos de la Premier. Se prevé muy complicado que el equipo pueda luchar la próxima temporada por el título liguero, pero Bin Salmán tiene como gran objetivo devolver al club a los puestos europeos tras más de 20 años sin estar presente, ya sea para disputar la Champions o la Europa League.

Dybala tiene un plan B

Eso sí, aunque el Newcastle está decidido a finiquitar este culebrón conforme expire el contrato de Dybala con la Juventus, el jugador argentino también tiene otra alternativa atractiva sobre la mesa, la del Inter de Milán.