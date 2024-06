Enemigo íntimo de Haaland en la Premier, acompañante de Militão y Vini Jr y mira a Ronaldo Nazário

Gabriel Magalhães, el portentoso central del Arsenal y de la selección brasileña, donde comparte vestuario con Militão o Vinicius, ha revelado que uno de sus sueños más grandes es jugar para el Corinthians, el club al que ha apoyado desde su niñez. Con 26 años, zaguero está forjado una carrera impresionante en Europa, pero su corazón sigue anhelando vestir los colores del club paulista.

Gabriel se unió al Arsenal en 2020, procedente del Lille de la Ligue 1. Desde entonces, se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa del equipo londinense, destacándose por su solidez, fuerza en el juego aéreo y habilidades tácticas. Su desempeño ha sido crucial para los Gunners, ayudando al equipo a mejorar su rendimiento en la Premier League, desesperando a estrellas como Erling Haaland o Darwin Núñez, y en competiciones europeas.

