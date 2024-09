Enzo Maresca llena de elogios a uno del Chelsea: dijo lo que le falta a Haaland; Pep nunca lo hizo

Chelsea ganó la Champions League en 2021 y luego de ese momento el equipo ha ido involucionando, la falta de fútbol y la intensidad que antes manejaba quedó relegada por las malas decisiones e inversiones que resultaban en decepciones deportivas. A Mauricio Pochettino le tocó afrontar una etapa difícil, hasta que llegó Enzo Maresca y estudió el material que tenía, con un nombre en especial que se ganó el corazón de los fanáticos londinenses, el de Marc Cucurella. El formado en Barcelona arribó a Stamford Bridge con una misión clara que hasta la fecha sigue dando de qué hablar.

El español se hizo con la Eurocopa con su combinado nacional, confirmó que estaba en un punto de inflexión de en su carrera y aquella canción que le dedicó a Erling Haaland, al parecer terminó dando frutos. Enzo Maresca no se puso a comparar ni nada en especial, pero esta rivalidad que empezó a causa del defensor y se trasladó a las redes sociales, El DT se encargó de alabar a su pupilo. El técnico del Chelsea llenó de elogios al ex Brighton por el aporte y el extra que le pone en cada partido, un hecho sin precedentes que no hace más que confirmar el buen momento del nacido en Alella.

Cucurella es único

A estas alturas ya no es una novedad el esfuerzo que hace Cucurella en cada partidos por recuperar un balón, aportar con una asistencia o simplemente sacar cara por sus compañeros de equipo. Para Maresca es fundamental el aporte del defensa polifuncional y lo dejó en claro con unas cuantas palabras en conferencia: “Marc Cucurella tiene algo que a veces cuesta encontrar en otros jugadores”.

Hace mejor a sus compañeros

Uno de los atributos principales del ex Eibar es que da todo hasta el final, maneja bien los tiempos y físicamente luce impecable. Maresca destaca este y otros puntos de su dirigido: “Es muy importante. Está haciendo que los jugadores que lo rodean sean mejores”. Además, agregó que “si tienes cinco, seis o siete jugadores como Marc en un equipo, créeme, es muy importante”.

La marca del español en Chelsea

Cucurella encontró un equipo en el que todo indica que no se va a mover en un buen tiempo, cosa que sí había ocurrido con el Barcelona, Eibar, Brighton y Getafe. El futbolista de 26 años tiene un respaldo importante por ser de garantía y hasta la fecha, con el club ‘blue’ sigue dejando huella. Ya son 64 partidos de los cuales anotó un tanto y asistió ocho veces.