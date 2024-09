Enzo Maresca mintió desde que llegó: dijo que Sterling no era el extremo ideal; el DT que lo calló

Raheem Sterling abandonó Chelsea en busca de nuevas oportunidades, un lugar en donde se sintiera más cómodo y reconocido, su mejor época pasó en Liverpool, pero en Stamford Bridge consideró que también era un adicional importante. Enzo Maresca llegó al equipo 'blue' y el extremo no tuvo más opción que buscar nuevo club, luego de las declaraciones del DT italiano y su desaprobación sobre el delantero.

Maresca dijo en más de una oportunidad que no era personal y más se basaba en un tema netamente futbolístico, cosa que Mikel Arteta lo entendió así. Arsenal le dio la chance al atacante de que recupere su mejor versión y aporte al grupo. Hace poco el cuadro de Londres jugó Copa de la Liga y Sterling hizo lo que tenía que hacer, tras entrenamientos y preparación intenso. Y si no es para menos, Arteta habló de las cualidades de su ofensivo y en lo que tiene aún por mejorar para ser el valor diferencial.

Maresca le bajó el dedo

Enzo Maresca se caracteriza por ser un entrenador sin pelos en la lengua, en conferencia de prensa dejó en claro que no llegó a Chelsea para vacilar ni para darle garantías a jugadores que no considera vitales. Pasó con Sterling y afirmó que no era el extremo que estaba buscando, dejándolo a su suerte pese al contrato que tenía el inglés con el club.

Lo especial de Sterling

Arsenal rescató a Sterling y el ex Liverpool no tardó en mostrar destellos de su magia por Copa de la Liga. Los ‘gunners’ ganaron 5-1 al Bolton Wanderers. Raheem anotó y Mikel Arteta no dudó en analizar su actuación: “Sterling estuvo genial. Creo que ha empezado a mostrar destellos de lo que puede hacer, especialmente en los momentos de ataque”.

Arteta exige al delantero

Arteta tiene la fama de ser un entrenador capaz de sacar el máximo potencia a su jugador y al equipo en general. El expupilo de Pep Guardiola tiene las armas para conllevar a Sterling por el mejor sendero y ya está sucediendo. “Físicamente le falta llegar al nivel que requerimos, pero creo que fue un paso enorme”, acotó el coach español.