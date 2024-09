A Sterling solo le queda llorar: Enzo Maresca y su pupilo hacen de las suyas; Chelsea, el peor lugar

Enzo Maresca fue el elegido para reemplazo a Mauricio Pochettino en un Chelsea que fue duramente golpeado tras conseguir la Champions League en 2021. Las indecisiones del equipo y la baja performance sentenciaron a un cuadro 'blue' que solo sabía de derrotas y baja producción en el gol. La dirigencia no lo pensó dos veces y analizó que Maresca era el DT ideal, de paso, el entrenador impuso rápidamente sus requerimientos. Solo contó con un grupo selecto de jugadores y trajo a Jadon Sancho.

El delantal inglés salió de un ámbito que ya no era nada hostil con él, Manchester United se convirtió en un dolor de cabeza para el ex Borussia Dortmund, sobre todo tratar con Erik ten Hag, que ya no lo tomaba en cuenta. A diferencia de Enzo Maresca, el italiano ha tenido palabras que engrandecen la figura de Sancho, pues la confianza que le está dando es vital para que el atacante vuelva a recuperar su nivel y marque la diferencia en Stamford Bridge. Será cuestión de tiempo para saber si esta relación sigue creciendo.

Maresca valora a Sancho

A diferencia de Raheem Sterling, Enzo Maresca confesó en distintas oportunidades que necesitaba a un extremo con las condiciones técnicas de Jadon Sancho. El británico dejó Manchester Unites para probar una nueva aventura en Chelsea. Y en la previa el del partido por Premier League, el coach confesó que “desde que llegó aquí, Jadon Sancho está trabajando duro con y sin balón”.

Listo para tener más minutos

Sancho se sigue entrenando con el elenco ‘blue’, pero el valor agregado es que durante el parón internacional de selecciones el ex Dortmund estuvo poniéndose en forma para agarrar ritmo. Ya tuvo minutos contra el Bournemouth y Enzo Maresca toma en cuenta su esfuerzo previo. “Aprovechamos el parón internacional para centrarnos en él. Está bien”, agregó.

Chelsea lo puede comprar

Sancho no es un jugador ordinario, su mejor momento fue en Borussia Dortmund y el nivel que demostró le dio la chance para que se mostrara en Manchester United. Sin embargo, la pésima relación ten Hag provocó que pierda continuidad. Y ahora, tras su cesión al Chelsea, el club de Londres podría optar al final de la cesión si decide comprar su pase.