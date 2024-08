Enzo Maresca va por la opción "barata" de Osimhen: está en la Premier y por 40M, Chelsea lo tiene

El Chelsea está barajando a Dominic Calvert-Lewin del Everton como una opción más económica frente a Victor Osimhen del Napoli antes del cierre de la ventana de

fichajes la próxima semana.

Una de las novelas del verano fue la del Chelsea y PSG y su affaire con el nigeriano que, por ahora, no arribó a ningún puerto. Los Blues no están dispuestos a poner los 100M de la cláusula del delantero y Al Kelaifi tiene algunos inconvenientes con el Fair Play financiero que también le impiden plasmar una oferta al Nápoli.

Ante este panorama, (Según The Sun Osimhen pide un salario estratosférico) en Stamford Bridge están considerando a Calvert-Lewin como una alternativa viable al delantero de 25 años. Everton lo tasó en 46 millones de euros aunque podría negociarlo por muchos menos.

En el ataque, Nicolas Jackson parece estar consolidado como el delantero titular. Sin embargo, con la llegada de Joao Félix y la ventana de fichajes aún abierta, la situación podría dar un giro.

Calvert-Lewin lleva 8 temporadas con los azules. En la campaña 23/24, tuvo 32 apariciones en Premier League, anotando siete goles y proporcionando dos asistencias. Uno de esos goles fue en la victoria del Everton por 2-0 sobre el Liverpool en el derbi de Merseyside.

El entrenador del Everton Sean Dyche se refirió a la situación de su delantero tras la derrota 0-3 frente al Brighton. “Puedo dar una opinión futbolística, creo que todos querríamos (quedarnos con Calvert-Lewin), ¿no? Creo que todos diríamos: No necesitamos vender a nadie en este momento”, se lamentó el británico quien sabe que su 9 tiene las horas contadas.

🗣️“McNeil has gone deep, there’s the header, there’s the second…”



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿McNeil for Everton in the PL this season

🏟️31 Games

⚽️3 Goals

🅰️6 Assists



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Calvert Lewin in the PL this season

🏟️29 Games

⚽️6 Goals

🅰️1 Assist#EVELIV

pic.twitter.com/vdUBcpvoRQ