Era el fichaje de Xavi antes de Vitor Roque: Pochettino acaba la pesadilla de un héroe del Camp Nou

El Chelsea no cesa en su aluvión de salidas en este mercado de verano. El conjunto de Stamford Bridge, consciente de que el coste y volumen de los jugadores de su plantilla es insostenible, ha iniciado una operación salida y su próximo objetivo es Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo paso por el Chelsea ha quedado muy lejos de aquella exitosa aventura de seis meses que vivió en el Barça y que la economía culé truncó. Ahora, según cuenta la información de L’Équipe el futuro de Auba está en el Olympique de Marsella.

La temporada del gabonés en Stamford Bridge ha sido de lo más improductiva para ambas partes. El ex del Arsenal llegaba a Inglaterra de la mano de un Thomas Tuchel que acabó saltando a los pocos días de cerrar su fichaje, algo que dejó a Auba en una situación realmente mala, pues era un veterano que no entraba en los planes de otro entrenador que no fueran Xavi o Tuchel. Desde ese momento, Aubameyang solamente fue capaz de disputar un total de 960 minutos en los que marcó tres goles y dio una asistencia.

Ante esta realidad, al todavía jugador del Chelsea no le ha quedado otra opción que buscarse una salida, ya que tampoco cuenta para Mauricio Pochettino. En este sentido, el Marsella se ha erigido como un muy buen destino para Aubameyang, que daría un pequeño paso atrás sin alejarse de la élite. Pues con los franceses seguirá en disposición de competir en Europa.

Su regreso al Barça quedó en un sueño

En el mercado invernal se especuló sobre un posible regreso al Camp Nou. Todas las partes estaban encantadas con dicha operación. Sin embargo, la normativa de LaLiga no permitió que su regreso se certificara. El gabonés fue la opción más real para ser el suplente de Lewandowski, al menos, hasta que hace unos días se cerrara el fichaje de Vitor Roque, que pese a llegar en 2024, su gran proyección y coste cierran las puertas a la llegada de otro nueve como Aubameyang.

Así pues, con casi todas las opciones cerradas, Aubameyang está muy cerca de regresar a la liga francesa donde competirá de la mano del Olympique de Marsella para derrotar al todopoderoso PSG y volver a ser el Auba que enamoró al Camp Nou con sus goles y su eterna sonrisa.