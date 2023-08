Era el nuevo Jordi Alba, Laporta perdió esta palanca de 65M y será la sorpresa de Ten Hag en Premier

El Manchester United está en camino para volver a ser un equipo potente en la Premier League. El conjunto de los diablos rojos se ha reforzado con fuerza de cara a poder competir lo más pronto posible contra el todopoderoso Manchester City. En este sentido, las bajas de Tyrell Malacia y de Luke Shaw han puesto en aprietos a un Ten Hag que se queda sin laterales zurdos. Es por este motivo que, según informa Fabrizio Romano, se ha fijado en la cesión Marc Cucurella para ser el relevo de ambos jugadores.

Una perla despreciada en el Barça

El carrilero español era uno de los mejores proyectos de futbolista en La Masía. Muchos ubicaban al catalán como el relevo de Jordi Alba. Sin embargo, la falta de oportunidades y de convicción en su potencial, hicieron que acabara abandonando el conjunto blaugrana en 2020 a cambio de 11 millones de euros, una cifra que ha acabado por ser ridícula si la comparamos con los 65 millones que pagó el Chelsea por él dos años más tarde. Una palanca perdida que Laporta no pudo aprovechar, pues se dejaron de ganar más de 50 millones de euros.

En lo deportivo, como su valor de mercado, Cucurella ha dado muchos pasos hacia adelante. El canterano culé ha mejorado sustancialmente sus carencias ofensivas hasta el punto de ser considerado una muy buena opción para actuar como central en una defensa de tres, En este sentido, la velocidad, calidad para la combinación, junto con una buena capacidad defensiva, hacen de Cucurella un muy buen lateral izquierdo.

¿La pieza que necesita Ten Hag?

Si bien es cierto, que fichar a un lateral izquierdo no estaba entre los planes del Manchester United, las lesiones han obligado a los de Old Trafford a buscar una solución de última hora. En esta línea, Cucurella es un jugador que responde perfectamente al perfil que le interesa a Ten Hag, con vocación ofensiva y capaz de hacer esfuerzos defensivos constantes. Además, no es un objetivo imposible, el español no está contando para Pochettino y una cesión no sería una idea descartable, pues el United sería un escaparate genial para recuperar parte del valor perdido en los últimos meses.