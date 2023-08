Arteta no espera más al socio de Martin Odegaard: Manchester United al acecho, Rashford impresiona

Arsenal y Manchester United terminaron sus partidos de la tercera jornada de la Premier League con resultados y sensaciones muy diferentes. El equipo de Arteta perdió dos puntos en el minuto 87 con un gol de córner, mientras que los ‘red devils’ consiguieron remontar para llevarse los tres puntos.

La tarde en el Emirates Stadium comenzó mal para los ‘gunners’, porque en el primer minuto ya habían encajado un gol después de un mal pase atrás de Saka que aprovechó Andreas Pereira para batir a un mal colocado Ramsdale. En la segunda parte de la temporada pasada el Arsenal se acostumbró a remontar partidos jugando como local, así que conoce bien lo que es necesario para lograrlo, pero algo no está funcionando en su ataque en este inicio de Premier League. Kai Havertz aún no ha firmado una actuación destacada y Mikel Arteta le sustituyó nada más comenzar la segunda parte por Fabio Vieira. El portugués fue clave en los dos goles de su equipo, y aunque al final el partido acabó 2-2, puede que se haya ganado la titularidad en el próximo encuentro, pudiendo dejar al alemán en el banquillo.

Problemas en la definición

El entrenador vasco ha querido hablar sobre el ex del Chelsea: “Creo que ya ha hecho cosas muy buenas, y hoy ha sido difícil para él en algunos momentos. Ha vuelto a meterse en zonas muy buenas y el balón no le llegaba y ha tenido muchas situaciones. Debería haber marcado ya muchos goles esta temporada y eso es lo que falta ahí”. Hay que recordar que llegó al Arsenal por 75 millones de euros y el objetivo es que forme una pareja de gran nivel con Martin Odegaard. De momento, esa conexión no está funcionando tan bien como se esperaba.

Para el Manchester United las sensaciones fueron diferentes. El equipo de Erik Ten Hag comenzó fatal su partido contra el Nottingham Forest, perdía 0-2 en el minuto cuatro después de los tantos de Awoniyi y Boly. Un inicio de partido en el que de nuevo mostró sus carencias al tener que correr hacia atrás, algo que ya estuvo a punto de dejarle sin nada frente al Wolverhampton en la primera jornada de la Premier League.

Rashford y Bruno lideran

La calidad de los mejores atacantes de los ‘red devils’ marcó la diferencia y permitió que remontasen un partido que se llevaron por 3-2 gracias a los goles de Eriksen, Casemiro y un Bruno Fernandes que firmó una actuación muy completa. El portugués no había estado acertado en los dos partidos previos, pero ante el Nottingham Forest despertó.