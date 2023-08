Guardiola descubre un rival brutal en Premier: Real Madrid y Barça respiran por la Champions 23/24

La Premier League está demostrada como una de las competiciones más complicadas del mundo. La competición inglesa no perdona la vida a nadie, y por muy grande que sea un equipo, si no funciona a su mejor nivel, es imposible que se lleve un triunfo. Esto es lo que le pasó al Chelsea en las primeras jornadas, donde todavía no se había encontrado a sí mismo y lo pagó sumando 1 punto de 6. Sin embargo, la victoria por 3-0 ante el Luton Town pone a los de Stamford Bridge de nuevo en la ecuación por la Premier League.

Pep Guardiola, ante el rival más duro

El Chelsea ha demostrado ser la gran piedra en el zapato de Pep Guardiola, uno de los pocos equipos en el mundo que ha sido capaz de hacerle la vida imposible en más de una ocasión y que apunta a volver a hacerlo este año, o al menos, a intentarlo. Los refuerzos de los blues prometen ser los indicados para que los de Pochettino den batalla en esta edición de la Premier League.

Pese a las duras bajas de Nkunku y Wesley Fofana, el Chelsea dispone de grandes nombres como Nico Jackson, que ya sabe lo que es marcar en Premier League, y un Raheem Sterling que, en caso de recuperar su mejor versión, dará una nueva cara a los blues, que recuperarían a uno de los mejores jugadores de toda la competición. El internacional inglés fue capaz de sumar dos goles y una asistencia en el primer triunfo de la temporada recordando a aquel Sterling que enamoró al Etihad de la mano de un Pep Guardiola que ahora temerá a su antiguo pupilo.

Tranquilidad en Champions

El Chelsea ha demostrado ser un equipo especialista en Champions, los de Stamford Bridge suman dos orejonas en su palmarés y siempre las han logrado como equipos no favoritos a ganar. En este sentido, Barça y Madrid, pueden estar tranquilos, pues el equipo de Pochettino no disputa esta edición de la Liga de Campeones, dejando así espacio para la tranquilidad de los demás equipos, que se ahorran tener que enfrentarse a uno de los equipos más duros de Europa.

Así pues, con su primera victoria en Premier League, el Chelsea manda un mensaje claro a Pep Guardiola y al Manchester City, los de Stamford Bridge están listos para la batalla por la Premier League.