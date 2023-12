Erik Ten Hag rompe el fichaje soñado del Real Madrid que celebrará Nacho y frustrará a Tchouaméni

Se suele decir que las casualidades no existen y que todo sucede por algún motivo. En este sentido, el hecho que coincidieran en el tiempo la crisis ente Varane y Tan Hag, junto con la grave lesión de David Alaba, hizo que el retorno del central galo a Chamartín fuera una posibilidad cada vez más real. Especialmente, en vistas que los blancos solamente contarán con dos zagueros naturales disponibles en su plantilla.

Gran partido de Varane y el United rectifica

Tras el terremoto entre el galo y su entrenador, todo hacía presagiar que los caminos de Varane y el Manchester United se iban a separar más pronto que tarde. Sin embargo, con la complicada situación que atraviesan los diablos rojos, cualquier buena noticia es exprimida al máximo. En este sentido, tras el último gran partido del central francés, Ten Hag no estaría tan abierto a dejarlo salir en enero, todo ello según la información de ESPN.

La realidad es que, si no fichan en invierno, el Manchester United, apenas cuenta con centrales fiables en la plantilla. Y es que, además de Harry Maguire, que está haciendo una gran temporada, ningún otro central, aparte de Varane, se puede considerar de alto nivel. Lo cual, obligaría a los de Old Trafford, a aguantar al galo en su plantilla, pese al riesgo de perderlo a coste cero a finalizar la temporada.

Si no llega un central, habrá problemas en Madrid

El Real Madrid está muy corto de centrales y es esencial que Florentino Pérez cierre la llegada de un defensor de primer nivel como Varane. En este sentido, si los blancos fueran incapaces de hacerse con un zaguero, toda la responsabilidad caería en Nacho y Rüdiger, que tendrían a Tchouaméni como recambio de emergencia, hecho que seguro no hace ninguna gracia al ex del Mónaco, cuya posición ideal es la de pivote, donde va ganando relevancia en el 11 de Carlo Ancelotti. Y es que como ya afirmó el mismo Carletto en rueda de prensa, al francés no le hará ninguna gracia tener que jugar de central, algo que pese a hacer muy bien, no es del agrado de un Tchouaméni que quiere crecer como el pivote fijo en Chamartín.