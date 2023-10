Erik ten Hag, tajante con Casemiro: busca más fútbol en el Manchester United

El Manchester United se enfrentó este fin de semana al Brentford en la Premier League como aliciente al parón de selecciones.En dicho encuentro, el técnico del conjunto de los diablos rojos, Erik ten Hag, realizó un inesperado y extraño cambio en el descanso. El entrenador neerlandés retiró del campo a Casemiro y dio entrada a Eriksen cuando el equipo mancuniano perdía por 0-1. Luego, los de Old Trafford consiguieron remontar el choque y se llevaron los tres puntos ya sin el brasileño sobre el césped, gracias a un doblete de Scott McTominay en el tiempo de añadido de la segunda mitad.

