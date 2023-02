Es el verdugo del Barcelona en Europa y Ten Hag le pone precio: 120M y Florentino tiene nuevo CR7

Hay cierta preocupación en el Manchester United, su gran niño prodigio podría salir del club de su vida. Marcus Rashford finaliza su contrato al final de la próxima temporada y todavía no ha renovado con los red devils. Algo que no gusta nada en las oficinas de Old Trafford. Pues saben que el canterano es su mejor jugador y la gran baza ofensiva del equipo de cara al futuro, es por ello que según el medio inglés Daily Star, ya han fijado un precio que pocos van a poder asumir: 120 millones de libras.

El conjunto mancuniano no veía un talento como el de Rashford desde que Cristiano Ronaldo comenzó a despuntar bajo las órdenes de Alex Ferguson. Ahora, más de una década después, el United no quiere ver como se repita la historia y su gran estrella se marcha hacia el Real Madrid.

Marcus Rashford está viviendo una temporada espectacular en el United, donde Ten Hag ha sido capaz de recuperar su mejor versión y está brillando con luz propia. Muestra de ello son sus 22 goles y 8 asistencias en los 35 partidos que ha disputado esta temporada. Además, ya demostró que no se achica en las grandes ocasiones, ya que marcó diferencias en el empate a 2 en el Camp Nou, donde volvió locos a Koundé y Marcos Alonso.

A sus 25 años, Rashford está cerca de alcanzar su plenitud futbolística y podría emular casi a la perfección el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. El astro portugués llegó al Santiago Bernabéu a los 24 años, una edad muy parecida a la del delantero inglés. En este sentido, como ya pasó hace 13 años, el Madrid se estaría haciendo con un grandísimo futbolista capaz de marcar una época en el feudo blanco.

Así pues, si Marcus Rashford no acaba renovando su contrato con el Manchetser United, parece que el Real Madrid estará metido en la puja por uno de los mayores talentos del panorama europeo, aunque seguro que no será el único equipo interesado, pues el PSG también se ha mostrado activo esta puja que por ahora es silenciosa pero que puede explotar en cualquier momento si la estrella del United sigue sin ampliar su vinculación con su actual equipo.