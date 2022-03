Estrella de Qatar 2022 y clave en la Premier: el City tiene su fichaje

Posiblemente no sea quien más ruido genere en el actual Manchester City -donde jugadores como Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Jack Grealish o incluso Phil Foden poseen un estatus mediático más importante- y tampoco en el equipo skyblue del futuro -donde siguen colándose nombres de grandes cracks como Harry Kane o Erling Haaland- sin embargo a este hombre fuerte del proyecto citizen, Pep Guardiola lo considera básico.

Por eso puede ser uno de los ‘fichajes’ del City, que además brillará en la próxima Copa del Mundo de Qatar, que se disputará entre los meses de noviembre y diciembre, y que si concreta su acuerdo con el club inglés será una de las grandes apuestas y alegrías del equipo. Efectivamente estamos hablando de Ilkay Gundogan, el jugador alemán del centro del campo skyblue que acaba contrato en 2023.

Por eso es una prioridad conseguir el acuerdo más allá de esa fecha para el jugador y sobre todo para el equipo inglés. Sobre ello, el internacional con Alemania ha dicho que “estoy muy feliz en el Manchester City", aseguró Gundogan al rotativo de su país, Kicker, donde dejó claro que está feliz en su actual destino: "en cuanto al fútbol, no hay un lugar más atractivo en este momento. Puedo imaginar quedarme allí más allá de 2023".

A sus 31 años, Gundogan es prácticamente insustituible en los partidos grandes, como demuestra su casi pleno de titularidades en la Champions League (solo no lo fue ante el Leipzig y el Brujas), culmina contrato en esa fecha y quiere quedarse “no hay conversaciones concretas, pero tenemos una buena relación. Sigo siendo paciente. No hay prisa” ha dicho al respecto. Por su parte, sabe el City que el alemán es crucial y los informes indican, entre ellos los de Goal, que le harán una propuesta en breve. Será uno de los grandes ‘fichajes’ de Pep Guardiola, que no quiere dejarlo ir o que otros equipos lo tienten con una salida desde el próximo verano (recordemos que, sin contrato, podría negociar con quien quisiera desde enero de 2023)