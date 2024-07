Florentino no da crédito con la jugarreta de Ten Hag: del robo de Leny Yoro a otro objetivo blanco

Después de encajar el duro golpe de ver como Leny Yoro decidía fichar por el Manchester United antes que por el Real Madrid, en Chamartín decidieron pasar página y buscar otros objetivos en el mercado de fichajes para dar respuesta a la necesidad de reforzar la demarcación de central. Sin embargo, lejos de tenerlo fácil, Florentino Pérez ha visto como el fichaje de Matthijs De Ligt se complica por el interés que mantiene el mismo United en él.

🚨🔴 🆕 Matthijs de Ligt remains a candidate for Manchester United but the negotiations with FC Bayern are currently on hold!



ManUtd still not willing to pay €50m + add-ons. Bayern will not lower their demands.



De Ligt aware of these facts and on vacation. He is supposed to… pic.twitter.com/1KKKmSSKCp