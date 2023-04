Fracaso de Guardiola antes de visitar el Bernabéu: suplente de Cancelo que genera burlas del Arsenal

La sorprendente salida de Joao Cancelo del Manchester City dejó un hueco difícilmente reemplazable en el conjunto citizen. Los de Pep Guardiola se quedaron sin uno de los mejores laterales del mundo después que el portugués no acabara de encajar bien un par de suplencias y rompiera su relación con el actual entrenador del conjunto mancuniano para salir cedido al Bayern de Múnich. En este sentido, pese a haber salido mediante una cesión, parece muy improbable que el luso regrese a Manchester y es por ello que Guardiola ya ha designado quien será su sucesor.

Ante tal situación el medio inglés Mirror apunta a que el elegido por el técnico catalán no sería otro que Kieran Tierney, actual jugador del Arsenal de Mikel Arteta que no ha acabado de encajar en los planes de un Arteta que prácticamente no le ha dado oportunidades en la presente temporada en favor del ex del City Oleksandr Zinchenko, que se ha adueñado del carril zurdo del Arsenal.

Tierney, que viene de recuperarse de una grave lesión de rodilla, es un jugador muy interesante para Guardiola. El escocés podría hacer las labores que actualmente desarrolla Nathan Aké, ya que cuenta con un físico que le permite actuar tanto de lateral como de central por la izquierda en una línea de tres zagueros. En este sentido, Tierney se sentiría mucho más cómodo que un Aké que no está jugando en su posición natural.

Por otro lado, el City estaría dando un gran paso atrás en el caso de quedarse solamente con el actual jugador de Arsenal. En verano vimos como Zinckhenko abandonaba el Macnhester CIty para fichar por los gunners y ahora los sky blues estarían fichando a su suplente, algo que no parece ser una muy buena gestión.

Así pues, Pep Guardiola ya se ha fijado un objetivo de cara a reforzar el carril izquierdo de cara al próximo mercado de verano, ya que es la posición más débil del equipo tras la sonada y dolorosa salida de Joao Cancelo, que se había convertido en el mejor de mundo de la mano del técnico catalán.