Frenazo de Ten Hag: “no” a Barça y PSG y aliado top para Cristiano

La mala temporada del Manchester United ya se ha cobrado la primera gran víctima en el vestuario: Ralf Rangnick. El entrenador teutón, que volverá a su cargo como consejero del club, dejará de ser el técnico del equipo para que Erik Ten Hag ocupe su puesto al frente de un vestuario que vivirá un sinfín de cambios en los próximos meses.

Muchos jugadores están ofreciendo un nivel paupérrimo y de ahí que estén situados en la rampa de salida de Old Trafford, pero, para sorpresa de todos, el todavía entrenador del Ajax (llegará al United conforme finalice el curso) ha frenado el adiós del que, junto a Harry Maguire, está considerado como la mayor decepción de la temporada: Marcus Rashford.

El jugador inglés se ha visto altamente perjudicado por la llegada de CR7 y de Jadon Sancho al equipo el pasado verano y de ahí que tanto su peso en el equipo como sus números hayan decaído de forma estrepitosa para los intereses del equipo. El ariete británico solamente ha anotado cinco goles esta temporada, una cifra que justifica el deseo de la directiva de buscarle una salida antes de que Ten Hag fuera elegido como el nuevo técnico del equipo.

Según ha informado The Telegraph, diario deportivo de referencia en Inglaterra, el neerlandés confía en que Rashford pueda recuperar su mejor versión si dispone de la confianza necesaria y de ahí que esté dispuesto a seguir contando con él cuando cada vez son más los clubs que están abiertos a lanzar una oferta por el atacante de 24 años. Entre todo ellos, el FC Barcelona y el PSG son los dos colosos que más interés vienen mostrando en el futbolista a sabiendas de su delicada situación en el United, pero Ten Hag ha dado un vuelco tremendo a la situación del inglés, que finalmente no saldrá de Old Trafford.

Así pues, con Cristiano Ronaldo, si es que el luso finalmente se queda en el club, ocupando la delantera del equipo de forma incuestionable, el técnico neerlandés quiere brindar al portugués un socio de lujo para tratar de resucitar al equipo y devolver a la entidad al olimpo europeo. Eso sí, aunque Rashford permanezca en Manchester, el club realizará otros fichajes de primer nivel para reforzar la parcela ofensiva.