Fue como De Bruyne, costó 100M, Mourinho le avisó, acaba como Greenwood y puede imitarlo en Madrid

Tras fichar por el Tottenham por algo más de 6 millones de euros (2015) y después de alcanzar una regularidad importante durante 2017 en adelante, un crack en cuestión llegó a tasarse (Transfermarkt) en 100 millones de euros allá por 2019, situándose como uno de los jugadores con más proyección de la Premier League y de Europa junto a piezas de la talla de Kevin de Bruyne (fue MVP en 2020), sin embargo uno de sus técnicos en su cénit, José Mourinho, le mostró el futuro y no lo quiso ver.

Un pronóstico certero hasta el último punto

En 2020 se hizo viral una charla (muy al estilo de la polémica entre Luis Enrique y Kylian Mbappé durante la pasada campaña y que se ha visto publicada en el documental csobre el míster asturiano de Movistar +) de José Mourinho con Dele Alli, por entonces, indiscutible en los spurs, la selección inglesa y posiblemente en todas las cábalas sobre talentos que la iban a romper en el futuro, una conversación que fue premonitoria.

“He notado que tienes altibajos. Hay una gran diferencia de un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos y eso es lo que marca la diferencia entre un jugador top, top y un jugador con un gran potencial”, de decía The Special One, asegurando que “el tiempo vuela. Y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. Deberías exigirte más de ti mismo, no yo exigirte a ti, no yo. Ni nadie. Tú. Te tienes que pedir más a ti mismo”.

It’s crazy how correct Jose Mourinho was about Dele Alli… pic.twitter.com/ortIZmHEBL — Theo (@Thogden) March 22, 2023

Y hoy el futbolista inglés se encuentra sin equipo, en una caída a los infiernos si cabe más acusada que la sufrieron sus compatriotas Mason Greenwood y Jadon Sancho, ambos en su etapa en el Manchester United.

¿Volverá?

Pues bien, de nuevo Alli vuelve a estar en boca de tres destinos, Francia, España e Italia, porque los hay que aún le tienen fe a su talento. De un lado, el periodista Nicolò Schira lo coloca en la vía de la Serie A, mientras que informaciones apuntan a un interés del Lille en su persona. Por último, se asegura que José Bordalás querría repetir lo reproducido con Mason Greenwood con Alli. ¿Será posible? Y lo que es más importante, ¿es recomendable?