Fue deseo de Xavi para Barça; crack de Brasil se va a la Premier como reemplazo de João Palhinha

La joya brasileña del verano ya tiene dueño. De Río de Janeiro a Londres sin escalas.



El mercado de fichajes está en plena ebullición con la noticia de que André Trindade, el talentoso mediocampista de 22 años del Fluminense, ya es jugador del Fulham. Según Zach Lowy de la BBC, los Cottagers cerraron la transacción en unos 26 millones de euros, precio de su cláusula de rescisión.



Con esta transferencia, André se transforma en el jugador más caro en la historia del equio de Río de Janeiro.



En la apertura de este mercado, Liverpool fue el primero en tomar carrera por el bahiano pero luego Arne Slot prefirió explorar otras opciones por lo que dejó a los londineses a tiro. En los últimos días, Fulham aceleró los movimientos y cerró el trato en Craven Cottage.



La incorporación de André, significa además un reemplazo para su figura, João Palhinha, que emigro hacia el Bayern Munich a cambio de 51 millones de euros. El portugués Marcelo Saraiva Da Silva ya tiene al jugador que quería y buscará un recambio en el mediocampo y el que suena es Smith Rowe, del Arsenal.



En diciembre pasado, el volante fue sondeado por el Barcelona pero el deseo de Xavi fue frenado por Laporta ya que el desequilibrio ecónómico del blaugrana en ese momento, le hizo inviable desembolsar el dinero por el brasileño.

Fulham have found their João Palhinha replacement: André will join from Fluminense for a club-record €25 million, per @GoalBR. pic.twitter.com/wvVfG9uOUU