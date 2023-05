Fue el azote del Real Madrid, estrella mundial y Ten Hag lo proyecta como su fichaje revolución

Al Chelsea se le acumulan las malas noticias, a su pésimo rendimiento en Premier League y en todas las competiciones posibles, los blues están cada vez más cerca de asumir la baja del que hace un año era su jugador franquicia y el futbolista más querido por la afición de Stamford Bridge, Mason Mount, que ha acabado siendo la misma que lo ha pitado y se ha resignado a venderlo en verano para evitar males mayores.

Ante tal situación, el Chelsea tiene claro que deberá vender a su estrella antes que su contrato expire y se pueda marchar libre sin dejar un solo euro en las arcas del conjunto londinense. En este sentido, The Independent informa que el Manchester United es el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios de Mason Mount de cara a la próxima temporada.

Por su parte, el Chelsea está convencido de que no dejará salir a su jugador a menos que sea por una gran suma de dinero, que según el citado medio es de 55 millones de libras, una cantidad que los diablos rojos no están dispuestos a pagar. No porque el jugador no los valga, sino porque en un año podrá fichar gratis por el equipo que quiera, obligando así a los blues a rebajar sus expectativas con la venta del mediocentro de Portsmouth.

En cambio, Mason Mount siempre se ha mantenido al margen de los rumores. El inglés es consciente de que su temporada ha sido un completo desastre y asume todas las críticas. Los números no mienten, y en esta campaña, Mount solamente suma 3 goles y 6 asistencias en los 35 partidos que ha disputado. Además, su cuota de minutos en liga ha caído en picado, llevando al inglés a jugar la mitad de los minutos posibles en Premier League.

Así pues, todo apunta a que la salida del que hace poco era la gran estrella del Chelsea, será una realidad. En Stamford Bridge no parecen dispuestos a esperar mucho más a un jugador que pide el sueldo de una estrella, un rol que no ha demostrado merecer en la actual temporada. Habrá que ver si en Manchester es capaz de recuperar su mejor versión.