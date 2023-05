Costó más que Enzo Fernández, desespera a Simeone y Griezmann y raja contra el Atleti: CR7 alucina

Cuando uno mira la progresión que han tenido futbolistas como Vinicius Júnior, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Gavi, Pedri, Rafael Leão, Khvicha Kvaratskhelia o incluso Rodrygo Goes, entre otros, se da cuenta que la carrera que prometía João Félix está muy lejos de converger en el éxito que de él se esperaba, y eso es un problema para el Atlético de Madrid, que lo tiene en nómina. Pero además este quebradero de cabeza que es el portugués en Madrid todavía puede empeorar su situación con sus intenciones, que además no oculta.

El futbolista internacional con la Portugal de Bernado Silva y CR7 ha dado el salto a un gigante de la Premier League, como es el Chelsea, y el club inglés ha vivido uno de sus peores momentos desde que se constituyó como uno de los clubs más fuertes de Europa pese a fichar a jugadores como Enzo Fernández o el mismo Félix. Casualidad o no, Félix no se ha ganado el puesto en los blues y sus números, además de puesta en escena en el equipo inglés, están lejos de una figura de talla mundial como las que hemos enumerado, pero desde luego a años luz de que algún club considere abonar 127,2 millones de euros al equipo colchonero para llevárselo.

El futbolista, cuya salida más esperada sería Newcastle, aunque es poco probable que el supuesto deseo de Bin Salmán en el jugador toque de cerca las pretensiones del Atlético con el luso, encima de no haberse ganado un estatus en la liga inglesa ha sembrado más dudas con respecto al Atlético de Madrid; la última vez con unas declaraciones vertidas en Evening Standard, donde dejaba claro que prefiere seguir en la Premier: “Estos cuatro, cinco meses, me encantaron. Realmente me gustaría estar aquí”, comentaba.

Tras una temporada cargada de altibajos, lo que menos desea el técnico colchonero, Simeone, es meter más inseguridades en el equipo, sobre todo de cara a dar un paso al frente en Europa que permita cuadrar cuentas y recuperar el prestigio, por lo que Félix es un problema. Y en eso está de acuerdo un Griezmann que ya es el líder del bloque y que nunca terminó de conectar con el menino de ouro. Dicho de otra forma, en el Metropolitano esperan su venta, pero esta parece un asunto muy, muy complicado.

Así las cosas, o llega una oferta estratosférica por el portugués, cosa poco probable, o volverá a Madrid y a LaLiga. Hay otra alternativa, pero gusta menos: venderlo a la baja; de los 126 kilos que pagó el Atleti, ya Transfermarkt apenas lo tasa en estos momentos en 50 millones. Iba a ser el Cristiano Ronaldo rojiblanco y está en un momento crítico para evitar ser un fracaso.