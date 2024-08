Fue suspendido por apuestas deportivas; recibió terapia: Newcastle le da la bienvenida a la Premier

Las reglas del fútbol inglés de hicieron para respetarse al pie de la letra, más aún si se trata de la Premier League, un campeonato que no aguanta pulgas si un futbolista infringe alguna norma. Newcastle United, en particular, fue testigo de cómo se aplica, aunque en Italia también hay mucha rigurosidad. Precisamente, la Fiscalía Federal, que sancionó a Sandro Tonali por incurrir en apuestas deportivas, poniendo en juego el nombre de su club y de su selección.

El ente no fue nada generoso con el exfutbolista del Milan, la suspensión marcó un antes y un después en la carrera del mediocampista que no volvió a tocar una cancha de fútbol desde octubre de 2023. Después de todo este tiempo, sin disputar un solo encuentro con las 'urracas' y perderse la Eurocopa, llegó la hora de volver y así Newcastle lo anunció a viva voz, para darle a Eddie Howe lo que necesita el equipo.

Durante una concentración la selección italiana, la Fiscalía Federal invadió la privacidad de Sandro Tonali con el fin de dar en el blanco. Se determinó que el volante realizó al menos 50 apuestas deportivas cuando el italiano era jugador del Newcastle. Apenas pudo disputar doce partidos y esta sanción reflejó el serio problema que acontecía el futbolista.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ