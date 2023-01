Giro de guion con el colega de Courtois y De Bruyne que hiere a Conte

El espectacular arranque de campaña que firmó Leandro Trossard le situó, ya no solo como uno de los delanteros de moda en Europa, sino como uno de los futbolistas más aclamados del mercado europeo. Pronto sus excepcionales prestaciones en el Brighton Hove Albion colocaron al atacante belga de 27 años en la agenda de algunos de los clubs de mayor renombre en Europa, especialmente dentro de la propia Premier League, pero en las últimas horas se ha producido un cambio de guion inesperado acerca de su futuro profesional.

A pesar de que no brilló de la forma esperada con su selección en el Mundial de Qatar, donde pudo compartir vestuario con estrellas del calibre de Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne, el conjunto londinense no diluyó su interés en contratar a un Trossard que, asimismo, es consciente de que está ante una oportunidad muy buena para dar el salto de calidad que está pidiendo a gritos su carrera.

No obstante, su actual club no está dispuesto a facilitar su venta. Acorde al último informe mencionado, a pesar de que Antonio Conte viene siguiendo de cerca al futbolista desde hace varios meses para reforzar el ataque y, sobre todo, mirando a suplir una posible salida de Harry Kane al Bayern de Múnich en verano, el técnico italiano no tendrá nada sencillo afianzar la llegada de Trossard al Tottenham Stadium.

Es cierto que el jugador acaba contrato el próximo 30 de junio y de ahí que ya tenga derecho a negociar con el equipo que lo desee, pero el jugador es consciente del peligro que conllevaría aterrizar en un club con tantos jugadores de renombre en plantilla, algo que podría privarle de acaparar el protagonismo deseado, un protagonismo del que sí disfruta en el Falmer Stadium siendo un pilar elemental en el esquema de su entrenador, Roberto De Zerbi, la misma dinámica que se vivió con Graham Potter antes de su salida al Chelsea.

En definitiva, cuando todo parecía encaminado para que Leandro Trossard aumentara su lista de pretendientes en los meses que restan de campaña por ese aliciente contractual que atesora, el Brighton ha entrado en escena para manifestar su pleno deseo de seguir contando con su estrella varias campañas más.