Grealish, De Gea y Bernardo Silva alucinan con la inversión vacua de 204,4 M de Ten Hag y Casemiro

Erik ten Hag ha tratado de cambiar la cara a un club de los más históricos del mundo del fútbol y se ha estrellado contra la realidad, una suerte de maldición que dilapida millones y estrellas y año a año se encuentra con un carro de decepciones, como el sucedido en Old Trafford este pasado fin de semana ante un City de los Bernardo Silva, Grealish y compañía que ha pasado de vecino incómodo a rey de la ciudad, y todo ello con Casemiro en la grada.

CR7, Sancho, Maguire…

Los líos que el técnico neerlandés ha tenido con Cristiano Ronaldo, David de Gea, Harry Maguire, Jadon Sancho han llevado al equipo al punto de partida: sin rumbo, sin objetivos ambiciosos, el desastre asoma. El Manchester City goleó a los red devils en Old Trafford (0-3) dejando muy tocado un proyecto que supura heridas que no cicatrizan. El míster, señalado; Casemiro, fuera del once (lesionado pero muy discutido); Mount y Antony, dos de los grandes fichajes de los últimos tiempos, suplentes, y una pareja de centrales irreconocible dejan entrever que no hay rumbo ni dirección en un equipo que no se sostiene.

Mira aquí los mejores momentos del United 0-3 City 👇 pic.twitter.com/2anSn8pPDp — Manchester City (@ManCityES) October 29, 2023

Y los problemas crecen cada día. El 50% de los partidos que juega el United en la Premier League, los pierde (ha ganado cinco, los mismos que ha perdido); su gran apuesta de hace dos veranos, Sancho (85M), está apartado del equipo; se echó a su capitán y meta titular, De Gea, al que ahora se quiere recuperar; sus fichajes recientes más importantes, como Mount, Antony, Amrabat u Onana rinden a un nivel muy bajo y encima el sostén del equipo, Casemiro, ex del Real Madrid, vive sus peores momentos en la entidad. Y todo ello después de un verano en el que los diablos rojos se han gastado en fichajes 204,4 millones de euros…

Un once de muchas dudas

La alineación de Ten Hag ante el City reflejó a las claras lo que es y se espera de este United: ante el mejor equipo de la campaña 22/23, el míster confía tan poco en varias de sus estrellas que alineó a Maguire, central que estaba con un pie fuera del club hace unos meses, y Jonny Evans, de 35 años, como pareja de centrales; puso a Lidelof de lateral izquierdo, cosa que no es y teniendo a jugadores como Varane o Reguilón en el banco. Y desde ahí ya se cuenta el drama en el que ahondaron los Guardiola, Haaland, Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish y compañía.

En resumen, si no se atisbaba nada bueno con los líos que promueve el entrenador y la falta de juego del equipo, tras la derrota ante los citizens todo puede pasar en el Teatro de los sueños y nada bueno.