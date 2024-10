Guardiola dejó mal una vez más a Julián Álvarez: otro jugador del City se ganó el respeto del coach

Las alarmas se encendieron cuando Julián Álvarez reveló su intención ser más protagonista en Manchester City o sino de lo contrario buscaría otro equipo. El argentino ya estaba incómodo por no tener los minutos que esperaba y Pep Guardiola reacción a este tema sin más detalles. El entrenador español solo optó por decir que si no está contento en el club las puertas están abiertas, y así fue como sucedió al final, el goleador se marchó a Madrid.

Las cosas fueron distintas cuando el portero Ederson sonaba para que se lleva a otro equipo, en seguida el entrenador español salió a decir que el guardameta era fundamental y, hace poco, el DT volvió a recalcar lo mismo. Pep Guardiola se tomó el tiempo para hablar sobre el caso Ederson y lo complicado que hubiese sido que se vaya, dando a entender lo relevante que es el '1' en la portería del City. Asimismo, el entrenador reveló su admiración por la calidad que tiene el brasileño a la hora de jugar.

Pep eligió a Ederson

A través de la página ‘City Xtra’, Pep Guardiola se tomó un momento para referirse a la importancia de tener a Ederson y de su negativa porque Ederson se vaya en el verano pasado. “No queríamos que Ederson se marchase en verano. No ha llegado una oferta real”, explicó el técnico. Además, el estratega asegura que un arquero que ha ganado cuatro títulos de la Premier tiene un precio especial.

La preocupación de Guardiola

A comparación de la marcha de Julián Álvarez al Atlético Madrid, a Pep Guardiola sí le preocupó que el brasileño se vaya a otro club. “Claro que me preocupaba la marcha de Ederson”, dijo. Además, aseveró que “es una figura importante en nuestro equipo, tenemos suerte de tenerlo”. Pero Pep no pudo evitar aceptar que a veces no sabe lo que quiere un jugador. “Siempre te preparas, nunca sabes lo que pasa, si los jugadores quieren irse o no”, agregó.

El City sigue arrasando

La competencia es una realidad en la Premier League, Manchester City está con la mira puesta en el título para reafirmar su reinado. Pero el equipo de Guardiola está segundo en la tabla, a un punto del Liverpool. Sin embargo, el invicto de victorias continúa, salvo el empate 1-1 contra Newcastle. Ahora, el siguiente reto será contra Wolverhampton el 20 de octubre.