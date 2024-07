La salida de Ederson se disipa; Arabia cada vez más lejos: Pep Guardiola, sin pelos en la lengua

El término de la Eurocopa y Copa América causó tristeza dentro del público futbolero y amante de los campeonatos de selecciones, pero el mercado estival de fichajes no se queda atrás por el contenido diario que ofrece. Desde Latinoamérica hasta Europa, las noticias continúan, al menos hasta que llegue la fecha límite para el inicio de la nueva temporada. En Inglaterra, Manchester City está enfocado en consolidar su condición como favorito en la Premier League y en la próxima Champions League, y aunque disponga de los recursos, las salidas del equipo pueden doler más que no volver a llegar a una final del torneo de clubes más importante del mundo.

Hasta la fecha, solo ha llegado Savinho procedente del Girona de LaLiga, pues Pep Guardiola no está interesado en traer a nadie más, a menos que la incorporación le salga a cuenta a la directiva. Lo que el City seguramente no esperaba es que alguien del plantel quiera irse como puede pasar con Ederson, ya que sus agentes estuvieron negociando con Al Ittihad para salir en el curso que viene, sin embargo, todo parece haber dado un giro radical. Pep Guardiola fue consultado sobre la postura de su guardameta y reveló su clara intención para con el brasileño que además no sería el único que quiere salir de la ciudad.

Manchester City se encuentra de pretemporada en Estados Unidos disputando duelos de peso que le permita empezar con pie derecho los campeonatos. El caso Ederson tarde o temprano llegó a oídos del DT español a cargo del periodista Fred Caldeira de TNT Sports Brasil. "Es un 'porteirazo' y espero que se quede", dijo Pep. El mencionado comunicador le preguntó sobre una posible salida del arquero, a lo que Guardiola dijo que "Ederson es una persona a la que quiero y deseo que siga con nosotros. Pero debe decidir lo antes posible. Con todo el dolor de mi corazón, si decide marcharse, lo entenderé".

Guardiola nunca se ha hecho problemas con los futbolistas que decidieron dar un paso al costado o cambiarse de club por distintos motivos. Lo cierto es que lo de Ederson pasó de ser un hecho a un manojo de dudas sobre lo que pasará con su futuro. Y está más lejos que nunca del Al Ittihad de la Saudi Pro League luego de que el club confirmara a su nuevo portero. Se trata de Predrag Rajkovic que llega procedente del Mallorca y solo le faltaría estampar la firma para ser el nuevo jale. Esto claramente borra la posibilidad de que Ederson abandone el Manchester City.

🚨🟡⚫️ Agreement imminent between Al Ittihad and Mallorca for Predrag Rajković! Final details being sorted then… here we go.



If all goes to plan, it would mean deal definitely OFF for Éderson to Al Ittihad as expected. pic.twitter.com/ZfnkJafCvA