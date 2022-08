Guardiola estalla, guerra contra el Barcelona y rompe el sueño de Xavi

Mucho se habla, y de hecho lo venimos contando en Don Balón en los últimos días, de que el próximo objetivo que se ha marcado el Fútbol Club Barcelona es el fichaje de Bernardo Silva. Joan Laporta se ha desmelenado en este mercado de verano y parece que los gigantescos problemas económicos de la entidad culé no son un problema para él y quiere ahora sumar al portugués a su ya larga lista de incorporaciones de renombre donde aparecen entre otros Lewandowski, Dembélé o Raphinha.

La meta es ambiciosa pero desde luego que no va a ser nada fácil. Y no solo por el plano económico, ya que el jugador está valorado actualmente en unos 80 millones de euros y tiene contrato con el Manchester City hasta el año 2025, sino porque enfrente, en plena oposición, el Barça va a tener a un viejo conocido como es Pep Guardiola. El entrenador citizen no parece ni mucho menos dispuesto a deshacerse así como así de uno de sus jugadores de máxima confianza como así ha venido demostrando en los últimos años… y también recientemente.

Pese a los rumores de su salida rumbo al Camp Nou donde Xavi Hernández le acogería encantado, Bernardo Silva ha sido uno más del Manchester City en esta temporada y, de hecho, ha sido una parte fundamental del equipo en la disputa del primer título del curso. Los citizens disputaron recientemente la final de la Community Shield ante el Liverpool pero se quedaron con las ganas de levantar el primer trofeo del año ya que los de Jürgen Klopp vencieron de manera clara (3-1). Pero la noticia fue que Bernardo Silva apareció en el once titular y jugó los 90 minutos, es decir, que Pep Guardiola mandó un claro mensaje de que el luso es un jugador absolutamente indispensable para él y ha quedado clara la negativa del técnico a la marcha de su crack.

Durante la pretemporada, Bernardo Silva también ha gozado de muchos minutos sobre el terreno de juego, y eso habla directamente de que Guardiola quiere al talentoso jugador perfectamente integrado con el resto de sus compañeros y le gustaría verlo hacer maravillas junto a Haaland y compañía. Así las cosas, el traspaso de Bernardo Silva no será solo cosa de dinero sino que el Barça se va a encontrar con la negativa rotunda de Pep.