El ex del Barça abre hueco: De Jong, clave y llega el deseo del Madrid

La reciente lesión de menisco de Paul Pogba en la Juventus ha abierto una nueva discusión acerca de si el conjunto italiano debe buscar o no un reemplazo teniendo en cuenta que el francés se perderá, al menos tras su decisión de no pasar por el quirófano, el inicio de la temporada que ya es inminente. La Vecchia Signora además está tratando de dar salida a otros jugadores en el centro del campo con los que no cuenta como es el caso de Arthur y de Rabiot por lo que parece que llegará un reemplazo y que además ya hay un elegido.

La Juve ha puesto su punto de mira ahora sobre Jorginho. Es una operación casi a tres bandas porque tal y como informa 90min si Arthur Melo termina saliendo al Valencia, algo que parece más que probable, los italianos se lanzarían de inmediato, y de hecho ya tienen avanzadas las conversaciones, a por Jorginho. El jugador del Chelsea, hace no mucho uno de los grandes objetivos frustrados del Real Madrid, a sus 30 años parece no contar demasiado para Thomas Tuchel pese a que en las últimas temporadas ha sido una pieza capital en el juego de los londinenses, pero ahora en Stamford Bridge ha cambiado la situación y creen que es un buen momento para sacar un rendimiento económico por él en forma de traspaso, ya que finaliza su vinculación en 2023.

Dice 90min que la marcha de Arthur al Valencia está muy encarrilada porque el ex jugador del Fútbol Club Barcelona es uno de los grandes objetos de deseo de Genaro Gatusso, el nuevo entrenador ché, y después de las negociaciones que ya se han llevado a cabo el brasileño estaría encantado de poder regresar a LaLiga, donde se reencontraría en equipos rivales con algunos antiguos compañeros del Barça.

La otra pieza que entra en la operación es la de Frenkie de Jong porque si el centrocampista azulgrana finalmente termina llegando a Londres será un motivo más para que el Chelsea dé todas las facilidades del mundo para que Jorginho, que pasaría a tener todavía menos protagonismo, salga rumbo a la Juventus. Un rompecabezas con demasiadas piezas que puede resolverse en las próximas horas.