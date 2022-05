Guardiola no se conforma con Haaland y pide al descarte top del Barça

La llegada de Erling Haaland al Manchester City no será la única que se realice en el seno del Etihad Stadium próximamente. A pesar de que el delantero noruego ha sido la máxima prioridad de Pep Guardiola, este tiene muchas más ambiciones el mercado y, aunque que sabe que no podría cumplir con todas, no deja de lado la que más interés le causa: Frenkie de Jong.

El centrocampista neerlandés del Barça tiene las horas contadas en el club catalán. Es cierto que su rendimiento sobre el terreno de juego está siendo convincente, pero la necesidad de la entidad de inyectar capital de forma urgente le sitúa como la pieza perfecta para ello, por mucha trascendencia que haya tenido esta temporada en el esquema de Xavi.

Y es aquí donde Guardiola está dispuesto a aprovechar la situación, según ha revelado 90min. El técnico barcelonés sabe que Fernandinho se marchará al finalizar la temporada y que Gündogan tiene varias ofertas para dejar el City, algo que apremia la urgencia por encontrar un centrocampista de primer nivel que se pueda adaptar en poco tiempo al estilo de juego del equipo. Es cierto que el entrenador catalán también está siguiendo de cerca los pasos de Paul Pogba, pero el futbolista francés parece tener clara predilección por marcharse al PSG conforme finalice su contrato en Old Trafford.

Además, De Jong cuenta con un aliciente muy especial para acercar posturas entre ambos clubs: el propio jugador antepone el City antes que el resto de opciones de futuro que tiene sobre la mesa. Por si fuera poco, y según ha apuntado The Sun, el neerlandés está dispuesto a perdonar 7 millones de euros que aún le debe el Barça en relación a su salario para facilitar su salida al conjunto inglés y ponerse a disposición de Guardiola cuanto antes.

Esta declaración de intenciones, aparte de poner de manifiesto las ganas que tiene el jugador de abandonar el Camp Nou para poner rumbo a Manchester, supone una gran alegría en términos económicos para la directiva culé, que se ahorraría esa cifra y que recibiría una cantidad cercana a 70 ‘kilos’ por la venta del centrocampista de 25 años.