Guardiola no se lo cree, pese a todo ¡Haaland no es la Bota de Oro!

Tras los dos goles anotados ante el Brighton & Albion en la última jornada de la Premier League, Erling Haaland suma 17 goles en el campeonato nacional, unas cifras que asombran a todos loa aficionados del mundo y que hacen que nos preguntemos cuál es el techo del ex del Borussia Dortmund. A pesar de ello, el delantero noruego no es a día de hoy el que encabeza la clasificación de la Bota de Oro 2022/2023. Aunque parezca increíble, Amahl Pellegrino, atacante del Bodø/Glimt ha anotado 23 tantos, pero existen dos diferencias entre ambos goleadores que hace presagiar que el ‘9’ del Manchester City no tardará en superar a su compatriota.

Amahl Pellegrino ha conseguido la cifra de 23 tantos en 23 partidos, mientras que Erling Haaland ha alcanzado las 17 dianas en tan solo 11 encuentros. Además, la puntuación por gol dentro de cada liga es diferente dependiendo de donde juegue el delantero. Si te encuentras anotando goles en la Premier League a cada gol obtiene 2 puntos, en cambio, si estás jugando en la liga noruego, cada vez que envíes un balón al fondo de las mallas su valor será de 1.5 puntos.

Es decir, que a día de hoy, el delantero del Bodø/Glimt suma 23 goles y un total de 34.5 puntos, y Erling Haaland suma un total de 17 dianas con un total de 34 puntos. Es cuestión de tiempo que el delantero de Pep Guardiola acabase sobrepasando al delantero noruego. El ritmo anotador del Ex del Borussia Dortmund no parece tener fin. Alan Shearer, mítico delantero inglés del Newcastle, posee el récord anotador en la Premier League con 34 goles en una temporada, pero al ritmo que va el atacante del Manchester City, es muy probable que supere este dato con facilidad.

Erling Haaland es a día de hoy uno de los jugadores más temidos por las defensas rivales. La adaptación al equipo de Pep Guardiola ha sido tan rápida que parece que lleva jugando para los citizens toda la vida. A pesar de entrar poco en juego, algo que no acaba de contentar del todo a Guardiola, si habilidad goleadora le convierte en la mejor arma del Manchester City en ataque, y es que ya lo dijo el propio delantero:” prefiero tocar el balón cinco veces y meter cinco goles”.