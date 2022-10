El City eufórico con Haaland: 1000 millones, 17 goles y a por Arteta

El Manchester City volvió a ganar. Tras el tropiezo del pasado fin de semana ante el Liverpool donde los de Guardiola cayeron 1-0 en Anfield, los citizens han retomado el camino de la victoria y se han impuesto 3-1 al Brighton & Albion en el Etihad Stadium y se sitúan a tan solo un punto del líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta. Erling Haaland volvió a ser la estrella del partido anotando dos goles, uno de penalti y el otro llevándose a un defensa por delante antes de enviar el balón al fondo de la portería, y el tercero lo hizo Kevin De Bruyne. El tanto para Las Gaviotas lo hizo una de las grandes revelaciones de la liga inglesa, Leandro Trossard.

Con la victoria de ayer, Pep Guardiola vuelve a meter presión a quien fuera su segundo entrenador durante tres temporadas (2016-2019) y obliga al Arsenal a ganar para volver a ponerse a 4 puntos del Manchester City. El próximo compromiso de los gunners será contra el 15º de la Premier League, el Southampton. El conjunto dirigido por Ralph Hasenhuttl llega con la moral alta tras vencer el pasado fin de semana 0-1 al Bournemouth e intentarán conseguir por primera vez en la temporada en el Emirates Stadium su segunda victoria consecutiva en la Premier League.

Los de Mikel Arteta están realizando un curso 2022/2023 impecable. Tan solo han perdido un partido de los 14 que han disputado esta temporada entre la Premier y la Europa League, fue contra el Manchester United de Ten Hag el 4 de septiembre, desde entonces, cuentan los partidos por victorias y suman 27 puntos de 30 posibles en la competición doméstica. A pesar de sus cifras y del gran año, si el Arsenal cayese hoy ante el Southampton se quedaría a tan solo un punto del Manchester City de Pep Guardiola y es que los citzens no levantan el pie del acelerador.

Los 17 goles en 11 partidos de Erling Haaland en la Premier League mantienen al Manchester City en la lucha por ganar el campeonato. El delantero noruego no parece tener límites y está a tan solo 6 goles de igualar los 23 tantos que Salah y Son lograron durante toda la temporada pasada, una auténtica barbaridad, normal que Rafaela Pimienta, su abogada, piense que puede llegar a lograr un traspaso de 1000 millones de euros. Mikel Arteta no tiene al ex del Borussia Dortmund, pero tiene a Gabriel Jesús y Saka, juntos suman 9 goles y 7 asistencias en la liga inglesa y hoy buscarán una nueva victoria para poner la distancia con los citzens de nuevo en 4 puntos, Guardiola, en cambio, espera el error del Arsenal.