Varapalo a Florentino: 1000 millones por Haaland y el City eufórico

Rafaela Pimienta, la abogada de Erlling Haaland y heredera el imperio de Mino Raiola ha concedido una entrevista al periodista Gianluca Di Marzio donde ha hablado acerca del futuro de su representado y jugador del Manchester City y donde ha dejado claro cual será el precio que en unos años podría llegar a valer el traspaso de Erling Haaland dejando preocupados a todos los aficionados madridistas y en especial a Florentino Pérez, hasta 1000 millones de euros.

“Será el primer futbolista que alcanzará cerca de 1.000 millones en un traspaso”, afirmaba Rafaela Pimienta a Gianluca Di Marzio. Unas cifras que, de ser ciertas, se escapan al poder económico no solo del Real Madrid, sino de cualquier club, ya que, no solo tendrían que hacer frente al precio del traspaso, sino también afrontar su alto salario. Un sueldo que, por cierto, esta temporada podría alcanzar los 100 millones de euros brutos si consigue alcanzar todos los objetivos impuestos en su contrato con el Manchester City.

Precisamente de su contrato con el Manchester City también ha hablado Rafaela Pimienta. La heredera de Mino Raiola no ha cerrado la puerta a una posible renovación o mejora de actual acuerdo con el conjunto inglés y no vería con malos ojos sentarse a hablar de nuevo:” Eso espero, ¿por qué no? Si quieren que hablemos de ello, yo estaría contenta de hacerlo”, comentaba Rafaela Pimiento.

Puede que uno de los motivos de esta nueva lectura del contrato sea el interés del Real Madrid y las supuestos cláusulas de liberación pactadas con el Manchester City previstas para los años 2024 y 2025, algo por lo que también se le ha preguntado pero que, en este caso, ha decidido esquivar la pregunta limitándose a responder lo siguiente:” Lo bueno de ser abogada es que, cuando te presionan preguntándote algo, puedo responder que al ser abogada no puedo hablar de ello…”.

Ya sea por el interés del Real Madrid o simplemente porque Erling Haaland se está ganando en el terreno de juego sentarse a hablar con el Manchester City para acordar una mejora de contrato, lo cierto es que Florentino Pérez ha recibido un jarro de agua fría tras las declaraciones de Rafaela Pimienta. Si los 200 millones que le liberan en 2024 y los 175 en 2025 ya parecen cantidades muy abultadas, los 1000 millones de los que habla su abogada, desde luego que son para echarse atrás. Veremos qué sucede finalmente con el noruego, pero desde luego que después de esta entrevista, el Manchester City está eufórico.