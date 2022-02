Guardiola reactiva a Harry Kane, ya sabe lo que pagaría el City por él

Si algo ha dejado patente el Manchester City en los últimos años es que no le tiembla el pulso a la hora de realizar grandes desembolsos por incorporar a jugadores de talla mundial, y algo así quiere repetir de nuevo Mansour bin Zayed Al-Nahayan el próximo verano para cumplir la gran petición de Pep Guardiola, Harry Kane.

El delantero inglés fue uno de los culebrones de 2021 dado que el City estuvo tanteando su fichaje durante los tres meses de mercado veraniego, pero el Tottenham Hotspur se mostró muy firme a la hora de fijar su precio de salida, 200 millones. No obstante, por aquel entonces el jeque del club no estimó oportuno realizar semejante derroche dado que el equipo no precisaba la incorporación urgente de un ‘9’.

Eso sí, de cara al próximo verano, hay varios condicionantes que invitan a pensar que esta vez el City sí que podría salirse con la suya, en lo que sería uno de los bombazos del año: por un lado, Gabriel Jesus no está cumpliendo con los números esperados en el apartado goleador y podría abandonar el equipo; por otra parte, Kane está cuajando una temporada nada similar a la precedente y su bajo rendimiento está devaluando su precio en el mercado, motivo por el Daniel Levy podría dar su OK para que el Manchester City cierre la operación, el club que está dispuesto a ofrecer la cifra más llamativa por el crack.

Es cierto que los Skyblues sellaron la incorporación de Julián Álvarez hace algunas semanas y el ariete argentino llegará al Etihad Stadium el próximo verano para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola, pero aún así el técnico barcelonés desea contar en su plantilla con un ‘9’ de renombre mundial, algo que solamente Harry Kane o Erling Haaland podrán cumplir.

Por el momento, es el inglés el que cuenta con mayor aprobación por parte del entrenador para llegar al City el próximo verano, aunque no lo hará a menos que la oferta alcance los 150 millones. Esa es la cantidad que, según los últimos reportes, el jeque saudí está dispuesto a abonar por el ariete británico de 28 años, que esta temporada está siendo una de las grandes decepciones de la Premier League: únicamente ha anotado 5 goles y ha repartido 2 asistencias en los 19 encuentros que ha disputado en la competición doméstica.