Guardiola sufre la maldición de Julián Álvarez: el sustituto de Haaland, lesionado; en busca de '9'

Manchester City empezó con el pie derecho en la previa de la Premier League con un triunfo ante Manchester United por la Community Shield que conllevó a levantar el título. Los dirigidos por Pep Guardiola demostraron su clase a pesar de definirse en la tanda de penales y, lo más importante, tras la salida de Julián Álvarez. Sin embargo, el técnico español sabía a lo que se enfrentaba si el argentino no continuaba.

La primera opción desde el banco del ex entrenador del Barcelona ya tenía nombre y apellido: Oscar Bobb. El noruego ha ido escalando con el paso de los encuentros hasta que contra los 'Red Devils' encontró su lugar, producto de su contribución para el tanto de Bernardo Silva y por ende, los elogios de Guardiola tras la obtención de la copa. No obstante, el caso del delantero dio un giro radical debido a una grave lesión que lo alejará de las canchas por tiempo indefinido.

De la alegría a la tristeza se puede pasar fácil, los jugadores de élite tienen en cuenta que una lesión compromete una carrera. Oscar Bobb, con tan solo 21 años ya estaba dando sus primeros pasos con el City. Y tras la Community, el atacante se lesionó en un entrenamiento. Según la información de Jack Gaughan de ‘Daily Mail’, el noruego se fracturó un hueso de la pierna y estará fuera por un largo periodo.

🚨🔵 Manchester City are now set to enter the market with talks taking place internally to pick fav option.



After Oscar Bobb’s injury in addition to Alvarez exit, City want to proceed on the market. pic.twitter.com/bm0DPnbnEq