Guardiola y Haaland no esperaban el revés: Arteta, Ten Hag, Klopp y Postecoglou acorralan al City

Que Erling Haaland no vea puerta con facilidad es un rara avis tan extraño como que el mejor equipo del mundo en la temporada 22/23 haya acumulado tres derrotas consecutivas en el entorno Premier League, pero en verdad este es el momento que ven desde Mikel Arteta y Angelos Postecoglou hasta Erik ten Hag o Jürgen Klopp, e incluso Maurico Pochettino, para hacer sufrir de lo lindo al todopoderoso conjunto celeste, campeón de todo en suelo británico y continental.

De momento, este fin de semana los del Etihad Stadium reciben la visita del siempre combativo Brighton (sábado, 16.00, hora española) y lo hacen sin colchón ante las derrotas citadas (en la liga, frente al Wolverhampton y el Arsenal; en la EFL Cup frente al Newcastle) y el también alarmante casillero a cero del delantero centro de Pep Guardiola, un Erling Haaland que no ve puerta desde el 23 de septiembre, y eso en el escandinavo es muchísimo tiempo.

¿Algo pasa en el City?

Esa es la pregunta, lo cierto es que posiblemente los citizens atraviesen un bache y que no sea más que eso, como le ocurre al noruego, que hallará la ruta del gol, ahora bien, al margen no es muy amplio y es ahora cuando el Manchester City debe superar el primer gran órdago de la temporada, ya que Tottenham (líder) y Arsenal (colíder) no flaquean y les superan en la clasificación (por dos puntos).

Calendario

Y en el fondo, son muchos los rivales de los skyblue que los quieren ver caer y pueden propiciarlo en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, el vecino ahora incómodo, un United en crisis pero que bien puede salir de ella a costa de los pupilos de Guardiola en el siguiente partido liguero, el domingo 29 de este mes. Después, el Bournemouth pondrá teórica calma a un City que se adentrará en noviembre en un calendario infernal en la Premier, con visita a Stanford Bridge, recibiendo al Liverpool de Klopp en Mánchester y viajando a Londres para enfrentarse a los spurs. Pase lo que pase en este mes y medio de competición, seguro que los citizens no esperaban tantas pruebas severas en tan corto espacio de tiempo, y no solo Inglaterra, toda Europa espera su caída.