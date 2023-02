Guardiola y Klopp explotan contra los 650M de Boehly: “No entiendo como lo han hecho posible”

El Chelsea se ha convertido en el auténtico rey del mercado de fichajes. El equipo de Todd Boehly no ha parado de realizar grandes inversiones para poder reforzar su equipo de cara a la segunda parte de la temporada. Sumando los mercados de verano y de invierno, los blues se han gastado más de 650 millones de euros, una cifra nunca antes vista y que ha hecho explotar a Guardiola y a Klopp.

El técnico del Manchester City, que está acostumbrado a tener todos los fichajes que pide, se acordó de las críticas e investigaciones que se hicieron a su club por un caso de falsificación de partidas económicas: “Chelsea, Arsenal, Liverpool y United necesitan buenos jugadores y deben gastar. Eso no es asunto mío. Pero no me olvido de los ocho clubes que firmaron una carta a la Premier League para que nos eliminaran de la competición. Ahora somos el quinto equipo en cuanto a gasto”.

En este sentido, el técnico catalán mandó un dardo a esos equipos que se quejaron y ahora gastan tanto como su equipo. Sin embargo, Guardiola no debería olvidar que la resolución favorable no fue por inocencia de su club, sino porque los no se cumplieron los plazos para presentar pruebas.

Por otro lado, Jurgen Klopp también habló de increíble gasto hecho por el Chelsea. El germano se mostró muy sorprendido por la capacidad de Boehly para cuadrar las cuentas de su club: “No entiendo esta parte del negocio, pero es una cifra muy alta. Son todos muy buenos jugadores y felicito al Chelsea por ello. Pero no entiendo como lo han hecho posible”.

Por su parte, el Liverpool no está pudiendo gastar tanto dinero como sus rivales. Pese a la gran inversión hecha en verano por Darwin Núñez, los reds son un equipo que generalmente busca tener un saldo lo más neutro posible en sus finanzas. Siendo habitual que sigan la regla de no fichar si no sale nadie antes.

Así pues, parece que en la Premier League hay cierto descontento con la gran inversión del Chelsea, la cual es una de las mayores hechas en toda la historia. Especialmente en el mercado invernal, en el cual no estamos acostumbrados a ver un gasto tan elevado como el que ha hecho el conjunto blue.